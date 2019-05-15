Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

Россия - Италия 10:0

Российская сборная нанесла сокрушительное поражение команде Италии на чемпионате мира - 10:0.

Уже на 31-й секунде Никита Зайцев открыл счёт в матче. Затем Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин забросили ещё три шайбы в ворота соперника.

Во втором периоде россияне не опустили планку и отправили в ворота Италии ещё 4 шайбы. Авторами голов стали Илья Ковальчук, Евгений Дадонов, Михаил Григоренко и Ковальчук, который оформил дубль. В третьем периоде Никита Кучеров и Дадонов забросили две шайбы и принесли России четвёртую победу в четырёх матчах.

Победа над итальянцами стала самой крупной в истории сборной России на всех турнирах. На чемпионате мира 1994 года команда обыграла Великобританию со счётом 12:3. Кроме того, сборная России трижды громила соперников со счётом 10:1, включая игру с Италией на ЧМ-2007.

Подопечные Ильи Воробьева повторили достижение сборной СССР на чемпионате мира 1991 года, обыгравшей США с разницей в 10 шайб (12:2).

Для сборной Италии это поражение стало четвёртым подряд. Следующий матч сборная России проведёт 18 мая против латвийской сборной.

Германия - Словакия 3:2

Сборная Германии одержала победу над хозяйко чемпионата мира Словакией, забив два гола на последних минутах основного времени.

Счёт в матче был открыт только во втором периоде благодаря стараниям немца Марка Михаэлиса. На пропущенную шайбу словаки отреагировали двумя точными бросками Андрея Секеры и Либора Гудачека.

В концовке заключительного игрового отрезка Маркус Айзеншмид сравнял счёт, а на последней минуте победу сборной Германии принёс Леон Драйзатль.