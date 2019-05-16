Божена Рынка после смерти супруга наслаждается весной в Юрмале

Светская обозревательница Божена Рынска тяжело переживает уход своего супруга предпринимателя и сооснователя канала НТВ Игоря Малашенко. Сейчас журналистка находится в Юрмале, где пытается отвлечься от мрачных мыслей при помощи прогулок. Фрагменты своего пребывания в латвийском курортном городе она публикует в Instagram.
На прогулках со своей собакой Божена отмечает то, что в Латвии пока достаточно прохладно, но красиво.
Рынска также поделилась с подписчиками небольшой историей, которая произошла с ней недавно:
"Вчера сидим на веранде в Булдури, Юрмала. Подходит латыш. Одобрительно говорит: "Корги!". И спрашивает: "Помешанный?". Надо было ответить: "Буйно помешанный!", но он бы не понял. Поэтому просто ответили, что чистопородный".
Журналистка откровенно призналась, что они с покойным супругом собирались жить в юрмальской квартире. Она полностью была увлечена подборкой деталей интерьера.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Мы с Игорем серьёзно обустраивались в этой квартире. Планировали снимать долго, получать ВНЖ, потом выкупать. А для меня очень важно, чтобы за столом было красиво. И я сразу заказала немецкий антикварный сервиз - смесь немецкого мимими с формой арт-Деко. И поднос арт-Деко, чтобы с утра пить кофе красиво", - написала она.
Божена посетовала, что она теперь не может себе позволить купить или снять эту квартиру в Юрмале.
"Теперь, после случившегося, квартиру эту я не потяну. После лета придётся съезжать.... вдребезги рассыпались все наши планы на дальнейшую жизнь. Перебираться в Юрмалу, купить тут квартиру. Мы ходили приценивалось. В Москве мы тоже собирались покупать квартиру получше. Весь большой план жизни рухнул. И мне ещё предстоит разгребать все обломки, которые достались мне в наследство", - пояснила Рынска.
Ранее Божена Рынска дала интервью Ксении Собчак, где рассказала о желании родить от покойного мужа ребенка.
Напомним, Игорь Малашенко умер 25 января в Испании. Смерть наступила в результате повешения. Известно, что сооснователь канала НТВ совершил самоубийство.