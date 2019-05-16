Чт, 16.05.2019
У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте. Владислав Габов, защитник команды Riga FC
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Шарапова снялась с "Ролан Гаррос". Россиянка не выходила на корт с января

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Мария Шарапова

ФОТО: AFP/LETA

Двукратная победительница "Ролан Гаррос" российская теннисистка Мария Шарапова пропустит Открытый чемпионат Франции в этом году.

"Не всегда правильные решения - самые простые. Что до хороших новостей, я возобновила тренировки и постепенно нагружаю плечо. Буду скучать, Париж, до встречи в следующем году!", - написала 32-летняя Шарапова в своих социальных сетях.

Напомним, что российская теннисистка из-за травмы плеча не выступает с конца января этого года.

В 2018 году Шарапова на "Ролан Гаррос" дошла до четвертьфинала. Это значит, что пропустив турнир в этом году, россиянка выпадет из топ-50.

Шарапова побеждала на Открытом чемпионате Франции дважды - в 2012 и 2014 годах. Всего на её счету 5 побед в турнирах "Большого Шлема".

Открытый чемпионат Франци стартует 26 мая.

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