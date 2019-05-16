Шарапова снялась с "Ролан Гаррос". Россиянка не выходила на корт с января

"Не всегда правильные решения - самые простые. Что до хороших новостей, я возобновила тренировки и постепенно нагружаю плечо. Буду скучать, Париж, до встречи в следующем году!", - написала 32-летняя Шарапова в своих социальных сетях.

Напомним, что российская теннисистка из-за травмы плеча не выступает с конца января этого года.

В 2018 году Шарапова на "Ролан Гаррос" дошла до четвертьфинала. Это значит, что пропустив турнир в этом году, россиянка выпадет из топ-50.

Шарапова побеждала на Открытом чемпионате Франции дважды - в 2012 и 2014 годах. Всего на её счету 5 побед в турнирах "Большого Шлема".