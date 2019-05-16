В аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета было изъято 400 000 евро и 500 000 долларов США

Основываясь на информации о возможных рисках перемещения через государственную границу Латвии крупных сумм наличностью и предоставлении ложной информации при декларировании сумм была проведена проверка. У пассажиров частного рейса по маршруту Одесса-Рига были изъяты наличные.

В ходе проверки было констатировано, что в ручной клади гражданина Украины 1954 года рождения находились и были изъяты 200 000 долларов США наличными, в ручной клади гражданина Украины 1987 года рождения — 300 000 долларов наличными, в ручной клади гражданки Украины 1977 года рождения — 100 000 евро наличными, в ручной клади гражданина Украины 1950 года рождения — 300 000 евро наличными. У СГД есть основания предполагать, что одно из задержанных лиц связано с организованной преступностью Украины.

По данному делу начато четыре уголовных процесса. В интересах следствия дополнительной информации не предоставляется.