В аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета было изъято 400 000 евро и 500 000 долларов США

В мае этого года в аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета были изъяты 400 000 евро и 500 000 долларов США (446 060 евро) наличными. Есть вероятность, что деньги могут иметь нелегальное происхождение. Об этом агентству LETA сообщили в Службе государственных доходов (СГД).
Основываясь на информации о возможных рисках перемещения через государственную границу Латвии крупных сумм наличностью и предоставлении ложной информации при декларировании сумм была проведена проверка. У пассажиров частного рейса по маршруту Одесса-Рига были изъяты наличные.
В ходе проверки было констатировано, что в ручной клади гражданина Украины 1954 года рождения находились и были изъяты 200 000 долларов США наличными, в ручной клади гражданина Украины 1987 года рождения — 300 000 долларов наличными, в ручной клади гражданки Украины 1977 года рождения — 100 000 евро наличными, в ручной клади гражданина Украины 1950 года рождения — 300 000 евро наличными. У СГД есть основания предполагать, что одно из задержанных лиц связано с организованной преступностью Украины.
По данному делу начато четыре уголовных процесса. В интересах следствия дополнительной информации не предоставляется.
Борьба с отмыванием денег, в том числе перемещения через государственную границу Латвии крупных сумм наличностью и предоставлении ложной информации при декларировании сумм, в этом году является одним из приоритетов СГД.