У трети полицейских машин указанные маршруты не совпадали с данными GPS

Во временной период с 2013 по 2016 год Госконтроль периодически указывал на недостаточный контроль эксплуатации транспортных средств, несоответствующее заполнение маршрутных листов и другие проблемы, связанные с автопарком полиции. Например, в 18% транспортных средств не работал GPS, однако в полиции продолжали ими пользоваться, хотя согласно внутренним правилам полиции этого делать нельзя.

У в 33% транспортных средств данные GPS сильно расходились с маршрутными листами. Например, GPS показывал, что была совершена поездка в Марупе из Риги, однако в документах указано, что поездка была в Даугавпилс. Разница между маршрутными листами и GPS составляла 714 километров.

В итоге Бюро внутренней безопасности МВД возбудило несколько уголовных дел на сотрудников полиции о краже топлива, а Госполиция в 2017 году повысила систему внутреннего контроля эксплуатации транспортных средств.