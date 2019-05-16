В Англии школьники избили мальчика из Латвии. Дети кричали: "Убирайся в Россию!"

Как сообщает газета, 12-летнего уроженца Латвии Эдварда П. окружили, сбили с ног, а затем нанесли 17 ударов по голове. Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. После избиения у него остались раны и синяки на лбу, носу, руках и спине. Мальчик жалуется на головные боли, потому ему проведут компьютерную томографию, чтобы проверить, не получил ли он черепно-мозговых травм.

Мама ребенка — Ольга Ш., которая также растит 14-месячную дочку — рассказала газете, что дети якобы подозревали Эдварда в том, что он мог пожаловаться учителю на одного из их компании.

Сейчас ребенок боится возвращаться в школу, а ему нужно сдавать экзамены на этой неделе.