Чт, 16.05.2019
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В Англии школьники избили мальчика из Латвии. Дети кричали: "Убирайся в Россию!"

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Ребенок. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Школьника, собиравшегося пообедать в школьном дворе 15 мая со словами "возвращайся в Россию" избили другие ученики школы. Об этом сообщает The Mirror.

Как сообщает газета, 12-летнего уроженца Латвии Эдварда П. окружили, сбили с ног, а затем нанесли 17 ударов по голове. Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. После избиения у него остались раны и синяки на лбу, носу, руках и спине. Мальчик жалуется на головные боли, потому ему проведут компьютерную томографию, чтобы проверить, не получил ли он черепно-мозговых травм.

Мама ребенка — Ольга Ш., которая также растит 14-месячную дочку — рассказала газете, что дети якобы подозревали Эдварда в том, что он мог пожаловаться учителю на одного из их компании.

Сейчас ребенок боится возвращаться в школу, а ему нужно сдавать экзамены на этой неделе.

Как сообщается, семья мальчика живет в городке недалеко от Ливерпуля последние 6 лет. Семья перебралась из Риги в поисках лучшей жизни. В настоящее время Ольга не работает, а ранее она работала на фабрике суши в Кросби. К расследованию происшествия подключилась местная полиция. За ситуацией также следит и школа, в которую ходит пострадавший.

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