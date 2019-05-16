Видео: В Польше пожарная машина после ДТП протаранила дом

Спасатели сами стали спасаемыми. Так можно охарактеризовать ситуацию после инцидента в Польше, когда водитель легкового автомобиля не пропустил пожарный транспорт, спешивший на вызов, что привело к ДТП с разрушительными последствиями.
Как видно на видео, спасатели в польском городе Соколка спешили на пожар. В такие моменты оперативному транспорту нужно уступать дорогу, однако случается, что на улицы выезжают недостаточно внимательные водители, что приводит к неприятностям. Именно так произошло утром 15 мая, когда на перекрестке водитель легковушки не увидел или не услышал приближающуюся на большой скорости пожарную машину, в результате чего произошло столкновение. В итоге, легковой автомобиль был основательно помят, а пожарная машина врезался в расположенный неподалеку частный дом.
Лишь счастливым образом в аварии никто не погиб. Однако трое пожарных и водителя легкового автомобиля пришлось доставить в больницу. Определенным образом повезло и владельцу пострадавшего дома, по его словам, в момент аварии он находился на кухне, сообщает Bild.