Видео: В Польше пожарная машина после ДТП протаранила дом

Как видно на видео, спасатели в польском городе Соколка спешили на пожар. В такие моменты оперативному транспорту нужно уступать дорогу, однако случается, что на улицы выезжают недостаточно внимательные водители, что приводит к неприятностям. Именно так произошло утром 15 мая, когда на перекрестке водитель легковушки не увидел или не услышал приближающуюся на большой скорости пожарную машину, в результате чего произошло столкновение. В итоге, легковой автомобиль был основательно помят, а пожарная машина врезался в расположенный неподалеку частный дом.