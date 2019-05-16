С наступлением теплой погоды в Латвии стремительно растет детский травматизм

В прошлом году в Латвии ежедневно в среднем 17 детей страдали при несчастных случаях и получали травмы, сообщает агентство LETA. Несмотря на то, что количество вызовов по таким случаям в 2018 году снизилось, оно по-прежнему оценивается как высокое, достигнув 6213.
Чаще всего вызовы на помощь детям поступали в связи с переломами, отравлением алкоголем и наркотическими веществами, укусами животных, а также термическими и химически ожогами.
Как указала директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, с наступлением теплой погоды детский травматизм быстро растет.
Летом прошлого года ежемесячно регистрировалось в среднем на 250 вызовов больше, чем зимой и осенью.
И представитель Пожарно-спасательной службы Интарс Зитанс согласен, что несчастные случаи с участием детей учащаются с наступлением теплой погоды. Зитанс отметил, что прошлым летом утонули трое детей.