С наступлением теплой погоды в Латвии стремительно растет детский травматизм

В прошлом году в Латвии ежедневно в среднем 17 детей страдали при несчастных случаях и получали травмы, сообщает агентство LETA. Несмотря на то, что количество вызовов по таким случаям в 2018 году снизилось, оно по-прежнему оценивается как высокое, достигнув 6213.