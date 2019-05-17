Королевы навсегда: в Риге пройдет удивительный вечер о дивах экрана и сцены и их тайнах

Свою новую авторскую программу из цикла "Судьба красоты" российский биограф посвящает 90-летию Вии Артмане. Это будет увлекательное интеллектуальное путешешествие по судьбам гениальных актрис, по истории кинематографа, театра и моды. На экране зрители увидят редкие кадры и снимки. И узнают невероятные истории из жизни знаменитостей.

На сцене и экране героини программы были дивами, звездами, примадоннами. А что было"«за кадром" публичной славы? Игорю Оболенскому удалось попасть "за кулисы" легендарных биографий.

Жанр программы - лекция-моноспектакль. На экране зрители увидят редкие фотографии и кадры. Прозвучат ответы на многие вопросы, которые принято было считать "очень личными".

ФОТО: Пресс-фото

Как Любовь Орлова была связана с Латвией? Почему Чарли Чаплин оплачивал ее пластические операции? Какие отношения связывали ее мужа с Гретой Гарбо и Марлен Дитрих?

Кто какую роль играл в этих любовных треугольниках? Был ли роман у Сталина с Орловой? А у Эйзенштейна - с Григорием Александровым?

Иконы стиля - Марлен Дитрих и Любовь Орлова. ФОТО: Пресс-фото

Что Вия Артмане рассказывала о своей связи с Брежневым?

Почему Людмила Гурченко выходила замуж 6 раз? Кто на самом деле был главным мужчиной в ее жизни? Как сложились отношения с единственной дочерью?

Как получилось, что актриса первой узнала о собственной смерти?

Марлен Дитрих была иконой стиля для Людмилы Гурченко. Кстати, образ для Любови Орловой режиссер Александров тоже "лепил" с Марлен Дитрих. ФОТО: Пресс-фото

У телезрителей, которые смотрели сериал о Людмиле Гурченко с Юлией Пересильд в главной роли, возникло множество вопросов: что правда, а что вымысел в этом фильме?

Биограф Игорь Оболенский постарается рассказать об актрисе масимально правдиво - никаких желтых домыслов, только достоверные факты.

И объяснит, почему ее муж и дочь были против съемок этого сериала.

Биограф Игорь Оболенский с мужем Людмилы Гурченко Сергеем Сениным в квартире Людмилы Марковны во время съемок фильма об актрисе. ФОТО: Пресс-фото

Игорю Оболенскому довелось встречаться с людьми, близко знавшими Любовь Орлову, записать их воспоминания. C Людмилой Гурченко он встречался лично и снял фильм о ней.

Справа - кадр из фильма "Идеальный муж" (съемки проходили в Риге). Гурченко - словно дива золотой эры Голливуда. Сейчас это платье хранится на "Мосфильме", а тюрбан - в музее-мастерской Людмилы Гурченко. Слева - фото репродукция картины Корнелиуса Кеттеля "Елизавета Английская" из проекта Екатерины Рождественской. ФОТО: Пресс-фото

Отдельная тема в истории встреч биографа с легендами - знакомство с Вией Артмане. Оболенский и о ней писал и тоже сделал документальный фильм.

ФОТО: Пресс-фото

Биограф Игорь Оболенский откроет неизвестные грани невероятных судеб этих великих женщин, чьи непридуманные истории - фотография века. В историях, которые зрители услышат в этот вечер, переплетены сюжеты, cвязанные с Феллини, Пикассо и другими знаковыми фигурами XX века.

Творческие вечера Игоря Оболенского в жанре лекция-моноспектакль проходят в разных странах и всегда становятся настоящими культурными событиями.

Игорь Оболенский - писатель, cценарист, биограф, блестящий эрудированный рассказчик, автор множества книг о жизни замечательных людей, ведущий телевизионного проекта "Место гения".

Биограф Игорь Оболенский в квартире Гурченко во время съемок фильма об актрисе. ФОТО: Пресс-фото

Книги Игоря Оболенского об известных людях в книжных сетях сразу попадают в топ продаж в жанре "Биография". В крупнейшем российском издательстве АСТ его книги выходят в серии "Сенсационный проект Игоря Оболенского".

Вечер о королевах киноэкрана и сцены - для тех зрителей, которые стремятся быть в курсе новых интересных фактов и разбираться в культурном контексте эпохи.