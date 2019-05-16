Дважды пойманный за неделю извращенец засветился в Кенгарагсе; его арестовали

9 мая сотрудники Госполиции получили информацию от родителей нескольких детей о том, что в трамвае, который направлялся в Кенгарагс, некий мужчина в присутствии малолетних девочек оголил свой половой орган и трогал его. Девочки очень испугались и дома рассказали о произошедшем своим родителям.
Полиция незамедлительно начала следствие и работу с пострадавшими девочками, чтобы выяснить точные обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что 9 мая в три часа дня мужчина перемещался на трамвае и с обнаженным половым органом ходил по общественному транспорту. Часть пути он стоял у дверей трамвая, где находились три девочки в возрасте восьми и девяти лет, и трогал себя.
В ходе следствия полицейские получили записи с камер видеонаблюдения общественного транспорта, на которых видно произошедшее. Сравнив мужчину с записей с ранее задержанными по таким же преступлениям, полицейские идентифицировали подозреваемого.
Оказалось, что этого человека за публичное самоудовлетворение 29 апреля и 9 мая уже задерживала муниципальная полиция Риги. Тогда были составлены протоколы административного нарушения.
13 мая подозреваемый был задержан. Мужчина 1970 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции за подобные действия уже трижды.
Принимая во внимание, что от его деятельности пострадали дети, был начат уголовный процесс.
Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде ареста.