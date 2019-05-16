Дважды пойманный за неделю извращенец засветился в Кенгарагсе; его арестовали

Полиция незамедлительно начала следствие и работу с пострадавшими девочками, чтобы выяснить точные обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что 9 мая в три часа дня мужчина перемещался на трамвае и с обнаженным половым органом ходил по общественному транспорту. Часть пути он стоял у дверей трамвая, где находились три девочки в возрасте восьми и девяти лет, и трогал себя.