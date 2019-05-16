Чт, 16.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Дважды пойманный за неделю извращенец засветился в Кенгарагсе; его арестовали

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ФОТО: Valsts policija

9 мая сотрудники Госполиции получили информацию от родителей нескольких детей о том, что в трамвае, который направлялся в Кенгарагс, некий мужчина в присутствии малолетних девочек оголил свой половой орган и трогал его. Девочки очень испугались и дома рассказали о произошедшем своим родителям.

Полиция незамедлительно начала следствие и работу с пострадавшими девочками, чтобы выяснить точные обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что 9 мая в три часа дня мужчина перемещался на трамвае и с обнаженным половым органом ходил по общественному транспорту. Часть пути он стоял у дверей трамвая, где находились три девочки в возрасте восьми и девяти лет, и трогал себя.

В ходе следствия полицейские получили записи с камер видеонаблюдения общественного транспорта, на которых видно произошедшее. Сравнив мужчину с записей с ранее задержанными по таким же преступлениям, полицейские идентифицировали подозреваемого.

Оказалось, что этого человека за публичное самоудовлетворение 29 апреля и 9 мая уже задерживала муниципальная полиция Риги. Тогда были составлены протоколы административного нарушения.

13 мая подозреваемый был задержан. Мужчина 1970 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции за подобные действия уже трижды.

Принимая во внимание, что от его деятельности пострадали дети, был начат уголовный процесс. 

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде ареста.

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