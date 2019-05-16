Пуце: Саласпилсский реактор не был ликвидирован из-за плохого управления проектом

Ранее Госконтроль обнародовал результаты ревизии, согласно которым средства госбюджета, предназначенные для ликвидации Саласпилсского ядерного реактора, израсходованы на другие, не связанные с его ликвидацией цели.

По словам Пуце, руководство проектом до сих пор было недостаточным и контроль за ним со стороны министерства в прошлом правительстве был слабым.

"С момента вступления в должность я разработал порядок, в котором буду проводить контроль за проектом. Кроме того, мы начали решать вопросы персонала Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, объявив конкурсы на должность председателя правления и членов совета", - указал Пуце.

Министр не скрывает, что, несмотря на то, что деньги на проектирование работ по демонтажу были, из-за плохого управления он по-прежнему не реализован. С завершением конкурсов на должности министерство надеется начать работу по проектированию, чтобы подсчитать, в какую сумму может обойтись сам демонтаж. По подсчетам Пуце, о демонтаже реактора Сейм может принять решение в 2020-2021 году.

При этом политик указал, что предусмотренные на ликвидацию ядерного реактора средства не растрачены, а решениями правительства были направлены на другие цели.

Напомним, средства госбюджета, предназначенные для ликвидации Саласпилсского атомного реактора, израсходованы на другие, не связанные с его ликвидацией цели, констатировал Госконтроль по результатам финансовых ревизий за 2018 год.

Несмотря на то, что меры по ликвидации планировалось начать еще в 2015 году и завершить в течение пяти лет, эта задача до сих пор не выполнена, поэтому риск радиоактивного загрязнения окружающей среды растет.

В бюджете Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) на 2018 год на меры по ликвидации Саласпилсского атомного реактора было запланировано 3,3 млн евро, выделенных в 2014-2015 гг. как для новой политической инициативы и неотложной меры. Однако она оказалась отложенной, и предусмотренные средства в размере 84% потрачены на другие, не связанные с ликвидацией реактора мероприятия.

Средства израсходованы, например, на съемки иностранных фильмов в Латвии, на начало оцифровки документов КГБ и обеспечение открытого доступа к ним, покупку квадроциклов, прицепов к ним и внедорожников, лицензий на компьютерные программы, модернизацию информационных систем, покупку новой компьютерной техники, разработку строительного проекта обновления административного здания министерства, организацию форумов по проблематике рабочей силы в регионах.