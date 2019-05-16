Нетрадиционные коктейли с пивом

Сложно отрицать, что пиво - тот алкогольный напиток, без которого невозможно представить ни один пикник, хоккейный матч или посиделки в баре. Хотя пиво принято пить в чистом виде, оно может стать отличной составляющей вкусного коктейля. AlkOutlet Dzērieni un vīni создал два рецепта пивных коктейлей. Попробуйте и насладитесь необычными комбинациями вкусов, не забывая о том, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!