Нетрадиционные коктейли с пивом
Сложно отрицать, что пиво - тот алкогольный напиток, без которого невозможно представить ни один пикник, хоккейный матч или посиделки в баре. Хотя пиво принято пить в чистом виде, оно может стать отличной составляющей вкусного коктейля. AlkOutlet Dzērieni un vīni создал два рецепта пивных коктейлей. Попробуйте и насладитесь необычными комбинациями вкусов, не забывая о том, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!
Пиво с огурцом, базиликом и медом
Ингредиенты (на 2 больших бокала): 1 бутылка (0,5 л) пива со вкусом цитрусовых, 250 мл газированной воды*, 50 мл водки (можно не добавлять), 2 ст.л. меда, 6-10 ломтиков огурца, 10 листиков базилика, 2 ст.л. сока лайма, лед, листья базилика для подачи.
* Газированную воду можно заменить на ананасовый или апельсиновый сок, в таком случае мед добавлять не нужно.
Приготовление:
Базилик мелко измельчить. Хорошенько перемешать воду, мед, сок лайма, водку и пиво, пока мед не растает. Добавить базилик и ломтики огурца, еще раз перемешать и дать пару минут настояться. Подавать со льдом и листьями базилика.
Крепкое малиново-персиковое пиво
Ингредиенты (на 4 бокала): 100 мл персикового ликера, 100 мл текилы, 1 бутылка пива с малиновым вкусом, 250 мл ананасового сока, 1 белок, мята и малиновый порошок для подачи.
Приготовление:
Все ингредиенты поместить в блендер и включить его на 2 минуты, пока напиток не приобретет однородную консистенцию с пенкой. Наполнить стаканы, украсить малиновым порошком и мятой. Подавать холодным.