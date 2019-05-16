Борданс предложил Сейму отправить в отставку главу Совета по электронным СМИ

В письме указан ряд обстоятельств, которые свидетельствуют о существенных и сознательно допущенных нарушениях при организации конкурса на вакантные должности членов правления Латвийского телевидения (LTV), а также о несоответствии деятельности NEPLP интересам общества, в том числе недостаточном контроле за расходованием выделенного из госбюджета финансирования. Одновременно министр напомнил, что нарушения в организации указанного конкурса выявила и прокуратура.

В соответствии с законом об электронных СМИ работу NEPLP организует, а также отвечает за выполнение задач председатель совета. Следовательно, именно Кезбере несет ответственность за допущенные нарушения, заявил Борданс.

Как сообщалось, ранее по итогам конкурса председателем правления LTV был утвержден аналитик фармацевтической компании "Olainfarm" Эйнар Гиелс, а членом правления - исполнительный директор XXVI Праздника песни и XV Праздника танца Иева Юхневича. Оба не имели опыта работы в средствах массовой информации, поэтому это решение вызвало резкую критику журналистов и политиков. В результате Гиелс и Юхневича отозвали свои кандидатуры.

В ходе проверки прокуратура констатировала несколько несоответствий в правилах проведения конкурса и отбора кандидатов для работы в руководстве LTV.

Проверка была начата на основании заявления от Латвийской ассоциации журналистов. В ходе расследования было констатировано, что Эйнар Гиелс, избранный на пост председателя правления LTV, формально отвечает пункту закона "Об электронных СМИ", который требует от претендента на эту должность пятилетний опыт в управлении предприятиями. Однако прокурор все же констатировал в правилах проведения конкурса несколько недостатков.

В заявлении Латвийской ассоциации журналистов ставится под сомнение законность решения NEPLP от 28 марта о назначении на должность председателя правления LTV Эйнара Гиелса. По мнению авторов заявления, этот кандидат не отвечает требованиям закона, потому что ранее не работал в СМИ и никогда не управлял предприятием.

Дополнительные сведения, полученные прокуратурой от NEPLP, Службы госдоходов, Регистра предприятий, Государственного агентства социального страхования и Латвийской ассоциации журналистов, свидетельствуют о том, что в правилах конкурса на должность председателя правления LTV от 10 января не были четко сформулированы требования к кандидатам. Кроме того, комиссия не удостоверилась в подлинности предоставленной соискателем информации.