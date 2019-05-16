В конце недели на ряде улиц Риги ограничат движение; набережную 11 ноября закроют

Так, с 20 часов 17 мая по 6 часов 20 мая будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас. Кроме того, с 8 часов 17 мая до 6 часов 20 мая будет запрещено останавливаться и стоять на обеих сторонах набережной 11 ноября на участке длиной 30 метров у улицы Миесниеку.

С 10 часов пятницы до 6 часов 20 мая будет запрещено останавливаться и стоять на Домской площади, а с 20 часов до 6 часов 20 мая будет запрещено останавливаться и стоять на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас, на параллельной набережной 11 ноября улице со стороны Старой Риги, а также у ул. Яуниелы и ул. Калькю.

Кроме того, с 20 часов 17 мая по 6 часов 20 мая будет закрыта пристань №17 на набережной 11 ноября.

В свою очередь 18 мая с 9:30 до 11 часов будет закрыто движение транспортных средств во время "Семейного забега", который пройдет по маршруту: набережная 11 ноября - ул. Экспорта - ул. Муйтас, - ул. Цитаделес - ул. Кр. Валдемара - Вантовый мост - разворот напротив ул. Кипсалас - Вантовый мост - ул. Кр. Валдемара - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - ул. Бривибас - площадь у памятника Свободы (разворот) - ул. Калькю - набережная 11 ноября.

19 мая с 7:30 до 17 часов будет закрыто движение транспорта по маршруту марафона "Tet", включая Вантовый мост, ул. Кр.Валдемара, Островной мост, Кипсалу и ряд других улиц.

Во время мероприятий 19 мая с 9:30 до 18 часов и 19 мая с 7:30 до 17 часов будет закрыто движение для велосипедов, велорикш, электромобилей и лошадиных повозок.