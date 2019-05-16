Чт, 16.05.2019
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Конфетка! Секс-символ "Уральских пельменей" порадовала фанатов снимком в купальнике
"Это не Юля... губы чужие... у нее сексуальнее"

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ФОТО: скриншот instagram.com/mihalkova

На странице Юлии Михалковой в Instagram появился свежий снимок, который вызвал восторг у многочисленных поклонников 35-летней звезды юмористического шоу "Уральские пельмени".

На снимке, которым Юля поделилась со своими подписчиками в Сети, она запечатлена на закате на фоне бассейна в черном сплошном купальнике, легкой цветной накидке и солнцезащитных очках.

"Удивительно, как погода влияет на наше настроение и самочувствие... Согласитесь, когда солнышко светит, сразу на душе тепло?!

Нет, безусловно, нужно любую погоду принимать. Но солнышко и теплый ветерок "принимать" приятней. Просто захотелось пожелать вам хорошего настроения!"

- так подписала этот кадр артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Какая красота!", "Конфетка", "О, Мамма Мия!", "Идеальная!!! Самая-самая красивая!!!" - принялись восхищаться своей любимицей поклонники.

Правда, нашлись и те, кто не сразу узнал Михалкову на этом снимке с отдыха:

"Вот тут хороша. Правда, Юля ли это?", "Не узнал, богатой будете!", "Это не Юля... губы чужие... у нее сексуальнее", "Это вообще кто?".

Думается, что эти комментаторы просто пошутили. Ну как ее можно не узнать?..

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