Конфетка! Секс-символ "Уральских пельменей" порадовала фанатов снимком в купальнике

На снимке, которым Юля поделилась со своими подписчиками в Сети, она запечатлена на закате на фоне бассейна в черном сплошном купальнике, легкой цветной накидке и солнцезащитных очках.

"Удивительно, как погода влияет на наше настроение и самочувствие... Согласитесь, когда солнышко светит, сразу на душе тепло?!

Нет, безусловно, нужно любую погоду принимать. Но солнышко и теплый ветерок "принимать" приятней. Просто захотелось пожелать вам хорошего настроения!"

- так подписала этот кадр артистка.

"Какая красота!", "Конфетка", "О, Мамма Мия!", "Идеальная!!! Самая-самая красивая!!!" - принялись восхищаться своей любимицей поклонники.

Правда, нашлись и те, кто не сразу узнал Михалкову на этом снимке с отдыха:

"Вот тут хороша. Правда, Юля ли это?", "Не узнал, богатой будете!", "Это не Юля... губы чужие... у нее сексуальнее", "Это вообще кто?".