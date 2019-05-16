Швеция прошлась катком по Австрии. Канада предсказуемо обыграла Францию

Канада - Франция 5:2

Голы Энтони Манты, Дарнелла Нурса и Энтони Чирелли позволили Канаде закончить первый период со счётом 3:0. Во втором периоде Дамьен Флёри размочил счёт, а в начале третьего Антони Рёш сократил отставание французов в счёте до минимума.

Чуда не произошло и в оставшееся время канадцы забили ещё дважды благодаря Марку Стоуну и Манте, который оформил дубль.

Швеция - Австрия 9:1

Сборная Швеции нанесла Австрии разгромное поражение, которое позволило скандинавской команде подняться на третьем место в группе "В". Для австрийцев это поражение стало четвёртым подряд.

Уже к 15-й минуте матча шведы вели со счётом 5:0 благодаря точным броскам Габриэля Ландескога, Маркуса Крюгера, Вильяма Нюландера, Адама Ларссона и Марио Кемпе. Во втором периоде Деннис Расмуссен и Элиаса Линдхольм забросили ещё две шайбы в ворота соперника.