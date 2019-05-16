В Иманте мужчина на машине с крадеными номерами пытался похитить топливо

В среду, 15 мая, Госполиция получила информацию о том, что в Иманте на заправке водитель залил 80 литров топлива и уехал, не заплатив.
Стражи порядка проверили номера автомобиля и выяснили, что они украдены с другого транспортного средства и находятся в розыске.
На автозаправочную станцию незамедлительно прибыли сотрудники Госполиции, которые просмотрели записи с камер видеонаблюдения и зафиксировали приметы машины и водителя.
Всего через 40 минут после кражи стражи порядка заметили разыскиваемую машину в Ильгюциемсе, где водитель и был задержан.
К моменту задержания мужчина уже сменил номера автомобиля на оригинальные.
Однако полицейские обыскали салон транспортного средства и обнаружили использованные во время кражи номера, а также еще четыре ранее украденных и два поддельных автомобильных номера.
Мужчина 1959 года рождения, ранее уже неоднократно судимый за преступления имущественного характера, был доставлен в участок полиции.
Начат уголовный процесс.