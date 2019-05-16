Чт, 16.05.2019
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В Иманте мужчина на машине с крадеными номерами пытался похитить топливо

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ФОТО: Facebook/Valsts Policija

В среду, 15 мая, Госполиция получила информацию о том, что в Иманте на заправке водитель залил 80 литров топлива и уехал, не заплатив.

Стражи порядка проверили номера автомобиля и выяснили, что они украдены с другого транспортного средства и находятся в розыске.

На автозаправочную станцию незамедлительно прибыли сотрудники Госполиции, которые просмотрели записи с камер видеонаблюдения и зафиксировали приметы машины и водителя.

Всего через 40 минут после кражи стражи порядка заметили разыскиваемую машину в Ильгюциемсе, где водитель и был задержан.

К моменту задержания мужчина уже сменил номера автомобиля на оригинальные.

Однако полицейские обыскали салон транспортного средства и обнаружили использованные во время кражи номера, а также еще четыре ранее украденных и два поддельных автомобильных номера.

Мужчина 1959 года рождения, ранее уже неоднократно судимый за преступления имущественного характера, был доставлен в участок полиции.

Начат уголовный процесс.

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