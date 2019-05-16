Сборная Латвии провалила второй период и уступила Чехии

Первый период начался с активных действий чешской команды. Соперник атаковал, а мы хорошо защищались. Постепенно ход игры начал выравниваться и у латвийских хоккеистов появились моменты.

На 5-й минуте чехи заработали удаление, а пол минуты спустя второе. У нашей сборной было полтора минуты, чтобы в формате 5 на 3 открыть счёт в матче. Это удалось сделать Миксу Индрашису, который нанёс точный бросок после превосходной передачи Лауриса Дарзиньша.

#CZELAT #IIHFWorlds We officially have the 200th goal of the tournament! Miks Indrasis scores on the #powerplay to give @lhf_lv the lead over @narodnitym



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В дальнейшем у чехов было несколько хороших моментов и возможностей игры в большинстве, но ни одна из них не была реализована. На 13-й минуте капитан сборной Латвии Лаурис Дарзиньш провёл филигранный рейд, минуя нескольких защитников с вратарём и забил красивый гол. На перерыв сборная Латвии отправился в хорошем настроении при счёте 2:0 на табло.

Во втором периоде чехи изрядно подпортили нам настроение, так как сумели забросить 4 шайбы.

Всё началось с того, что удаление 5+20 заработал Марис Бичевскис. Чехи воспользовались численным преимуществом и сократили отставание до минимума благодаря точному броску Филипа Гронека.

В середине второго периода Ян Коварж сравнял счёт, а под занавес второй двадцатиминутки сборная Латвии пропустила две шайбы в течении одной минуты. Авторами голов в наши ворота стали Якуб Ворачек и Якуб Врана.

Сложилось впечатление, что на вторые 20 минут вышла совсем другая сборная Латвии. Если в первом игровом отрезке у наших хоккеистов горели глаза и они уверенно шли к цели, то во втором было сложно кого-то выделить со знаком плюс. Кроме Мерзликина, пожалуй, ведь если бы не наш вратарь, проигрывали бы мы к этому моменту с куда более крупным счётом.

Галерея: Чехия Латвия

В третьем периоде преимущество попрежнему было на стороне чешской сборной, которая увеличила отрыв до трёх шайб благодаря точному броску Доминика Симона.

Во второй половине третьей 20-минутки чехи заработали удаление, а Боб Хартли решил заменить Мерзликина на шестого полевого игрока - это принесло свои плоды и свой второй гол в матче забил Дарзиньш. В надежде отыграться латвийские хоккеисты продолжали атаковать, но вместо этого пропустили - Якуб Ворачек оформил дубль.

После заброшенной шайбы на площадке начали происходить небольшие столкновения, в результате которых Дарзиньш заработал удаление 5+20. Правда, даже после видеоповтора было непонятно, за что наш капитан был удалён.