На Югле в многоэтажке из-за выброшенного окурка загорелся балкон

В четверг, 16 мая, пожарным пришлось бороться в пламенем в многоквартирном доме в рижском микрорайоне Югла: причиной возгорания стал непотушенный окурок. Загорелся балкон второго этажа, сообщает Degpunktā.
Один их жителей дома из окна своей квартиры выбросил незатушенный окурок. Сигарета влетела на общий балкон на втором этаже. Помещение, куда упал окурок, было завалено вещами, позже начался пожар.
Жители шестого этажа заметили происходящее и незамедлительно вызвали пожарных.
Принимая во внимание специфику здания, спасатели на место происшествия приехали в составе пяти экипажей.
Во дворе пожарные столкнулись с проблемой - один из жителей оставил свой автомобиль Audi под знаком "подъезд для пожарного транспорта" и заблокировал доступ спасателей к автоподъемнику.
После ликвидации возгорания сотрудники ГПСС проверили помещения и предупредили соседние квартиры.