5 самых ревнивых знаков Зодиака

Водолей

Водолеи - ветреные и одновременно ревнивые люди. Они могут найти повод приревновать человека к кому угодно и к чему угодно. Самое интересное, что они при этом не переживают по-настоящему сильно - в них просто играет чувство собственничества.

Со временем это проходит, но поначалу придется терпеть ревность Водолея.

Спасти от расставания вас смогут их очарование, щедрость, чувство юмора и умение удивлять. Тут им равных нет. Поэтому лучше просто потерпеть и не давать повод для ревности.

Рак

Раки ревнуют постоянно, но это не сказывается на их любви или на эмоциональном состоянии их второй половинки. Они преподносят все как шутку, как заигрывание, что позволяет им не концентрировать внимание на негативной стороне, на переживаниях. Представители этого знака, если любят, то очень сильно, и сильно привязываются, поэтому не могут не ревновать.

Если им действительно дать повод для ревности, то они долго не смогут отойти от удара. Это довольно чувствительные люди, которые тяжело переживают семейные конфликты.

Скорпион

Скорпионы стараются маскировать свою ревность и скрывать ее как можно искуснее. Особо наблюдательные люди могут заметить, как меняется мимика Скорпионов, когда они ревнуют. Представители этого знака очень ранимы и крайне обидчивы, поэтому винить себя за то, что они начали вас ревновать, не стоит.

Рожденные под этим созвездием люди сами себя накручивают и сами же успокаиваются. Им нужно дать время подумать и понять, что они неправы.

Через пару часов от негатива не останется и следа, а кому-то может хватить и получаса. Астрологи отмечают, что нередко подозрения Скорпионов оправдываются, потому что у них очень сильная эмпатия.

Козерог

Эксперты dailyhoro.ru называют Козерогов одними из самых опасных ревнивцев. Эти люди не будут следить за своим партнером (партнершей) или нанимать для этого детективов - им достаточно просто начать не доверять, чтобы это недоверие переросло в сильный страх потери, озлобленность и негатив. Козерогам лучше не давать повода для ревности.

В целом с такими людьми можно построить доверительные отношения, если не высмеивать их за вспышки ревности. Стихия Земли не означает сдержанность априори.

Такие люди терпят, а потом взрываются, поэтому лучше их не провоцировать.

Овен

Овны хотят выглядеть очень уверенными в себе и лишенными даже малой доли ревности, но забывают о том, что человека выдают не слова, а поступки. Да даже за словами Овны частенько не следят, поэтому всем становится ясно, что они ревнуют.

Самый явный признак их ревности - болтливость. Стоит только начать эту тему, и они будут минут сорок оправдываться: «Нет-нет, что вы, я не ревную, зачем мне это».