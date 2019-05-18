Летняя мода: какие вещи в этом сезоне must have, и как их носить с учетом фигуры?

Чтобы помочь не растеряться в огромном выборе, стилист и автор блога morethansize.com Индра Салцевича и дизайнер моды Даце Бахмане объясняют и демонстрируют, что носить в этом сезоне, а чего лучше избегать.

Что модно этим летом?

Говоря о летних тенденциях, нужно помнить о том, что есть модные тенденции, которые называются сезонными - они актуализируются в конкретный сезон. Например, зимой это шубы, а летом, безусловно, - стиль сафари и морская полоска, а также характерные для богемного стиля легкая цветочная вышивка и одежда, украшенная мережкой.

Это легкий, воздушный и непринужденный образ, который идет рука об руку с актуальными соломенными шляпками, сандалиями в римском стиле или босоножками и золотыми украшениями.

Эти летние тренды, в сущности, не меняются из года в год, поэтому приобретение вещей в соответствующем стиле может стать инвестицией, так как с точки зрения дизайна каждый сезон они переживают “реинкарнацию”.

ФОТО: Пресс-фото

Одной из наиболее непонятых и странных тенденций моды этим летом однозначно являются так называемые шорты-велосипедки, которые в повседневной жизни позволит себе надеть разве что заядлая модница. То, что они вошли в моду, по-настоящему удивительно, и при выборе этого предмета одежды важно помнить о правиле, что

такие шорты нельзя носить с короткими рубашками и кроп-топами (укороченными T-майками), а только с удлиненными жакетами или рубашками-блузами.

В целом мода в этом году радует разнообразием, а это еще больше подчеркивает то, что сейчас в моде личность, и актуален всегда будет характерный только для нее стиль.

Модно = Личность

Существует мнение, что стиль и одежду, которые выбирают стройные люди, обладатели пышных форм носить не должны.

Индра Салцевича и дизайнер моды Даце Бахмане ломают эту укоренившуюся точку зрения и доказывают, что стиль есть у каждого, а границы в повседневной моде уже давно размыты.

Под знаком леопарда

ФОТО: Пресс-фото

Модный сегодня и очень популярный леопардовый принт в комплекте с легким пуловером с тропическим узором создает очень теплый и игривый образ. Совет: используйте принт в свою пользу! Узор под леопарда немного увеличивает объемы, поэтому он позволит отлично скорректировать пропорции фигуры.

Если у вас узкие бедра, юбка с таким принтом визуально их увеличит, если же вы из разряда plus size - сыграет на руку то, что при акценте на линии бедер визуально сужается линия талии.

Ломаем законы стиля необычными сочетаниями

Можно ли носить платье как длинную блузку поверх брюк? С кедами или туфлями на высоком каблуке? Можно! В моде необычные стилевые комбинации. В моде смелость!

Если выбрать платье с классическими лодочками, получится очень "правильная" версия стиля, а если надеть платье как блузу, образ станет гораздо более творческим и оригинальным. Не бойтесь экспериментировать!

ФОТО: Пресс-фото

Романтичный спорт

Может ли спорт быть романтичным? Конечно! Дом моды Chanel был первым, кто шокировал общественность, введя спортивную обувь в повседневную и праздничную моду, а сегодня без уличной обуви в спортивном стиле немыслим гардероб почти ни одной женщины. Поэтому

можно смело утверждать, что спорт завоевал стабильные позиции в моде и довольно органично сочетается с актуальными новинками других стилей, например, с бохо.

Совет: при выборе яркой и узорчатой одежды помните, что они очень актуальны, поэтому их нужно "разбавлять" однотонными деталями и аксессуарами, чтобы стиль был чистым и выдержанным.