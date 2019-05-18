Летняя мода: какие вещи в этом сезоне must have, и как их носить с учетом фигуры?
Летняя мода уже полностью захватила полки и витрины магазинов, но иногда выбор настолько огромен и разнообразен, что трудно сориентироваться, что же на самом деле модно. Тем более сложно понять, какой тренд подходит для определенного типа фигуры. Могут ли обладательницы округлых форм plus size носить яркие, узорчатые наряды и леопардовый принт? Да, могут! Ты можешь стать самим совершенством независимо от очертаний своего тела!
Чтобы помочь не растеряться в огромном выборе, стилист и автор блога morethansize.com Индра Салцевича и дизайнер моды Даце Бахмане объясняют и демонстрируют, что носить в этом сезоне, а чего лучше избегать.
Что модно этим летом?
Говоря о летних тенденциях, нужно помнить о том, что есть модные тенденции, которые называются сезонными - они актуализируются в конкретный сезон. Например, зимой это шубы, а летом, безусловно, - стиль сафари и морская полоска, а также характерные для богемного стиля легкая цветочная вышивка и одежда, украшенная мережкой.
Это легкий, воздушный и непринужденный образ, который идет рука об руку с актуальными соломенными шляпками, сандалиями в римском стиле или босоножками и золотыми украшениями.
Эти летние тренды, в сущности, не меняются из года в год, поэтому приобретение вещей в соответствующем стиле может стать инвестицией, так как с точки зрения дизайна каждый сезон они переживают “реинкарнацию”.
Одной из наиболее непонятых и странных тенденций моды этим летом однозначно являются так называемые шорты-велосипедки, которые в повседневной жизни позволит себе надеть разве что заядлая модница. То, что они вошли в моду, по-настоящему удивительно, и при выборе этого предмета одежды важно помнить о правиле, что
такие шорты нельзя носить с короткими рубашками и кроп-топами (укороченными T-майками), а только с удлиненными жакетами или рубашками-блузами.
В целом мода в этом году радует разнообразием, а это еще больше подчеркивает то, что сейчас в моде личность, и актуален всегда будет характерный только для нее стиль.
Модно = Личность
Существует мнение, что стиль и одежду, которые выбирают стройные люди, обладатели пышных форм носить не должны.
Индра Салцевича и дизайнер моды Даце Бахмане ломают эту укоренившуюся точку зрения и доказывают, что стиль есть у каждого, а границы в повседневной моде уже давно размыты.
Под знаком леопарда
Модный сегодня и очень популярный леопардовый принт в комплекте с легким пуловером с тропическим узором создает очень теплый и игривый образ. Совет: используйте принт в свою пользу! Узор под леопарда немного увеличивает объемы, поэтому он позволит отлично скорректировать пропорции фигуры.
Если у вас узкие бедра, юбка с таким принтом визуально их увеличит, если же вы из разряда plus size - сыграет на руку то, что при акценте на линии бедер визуально сужается линия талии.
Ломаем законы стиля необычными сочетаниями
Можно ли носить платье как длинную блузку поверх брюк? С кедами или туфлями на высоком каблуке? Можно! В моде необычные стилевые комбинации. В моде смелость!
Если выбрать платье с классическими лодочками, получится очень "правильная" версия стиля, а если надеть платье как блузу, образ станет гораздо более творческим и оригинальным. Не бойтесь экспериментировать!
Романтичный спорт
Может ли спорт быть романтичным? Конечно! Дом моды Chanel был первым, кто шокировал общественность, введя спортивную обувь в повседневную и праздничную моду, а сегодня без уличной обуви в спортивном стиле немыслим гардероб почти ни одной женщины. Поэтому
можно смело утверждать, что спорт завоевал стабильные позиции в моде и довольно органично сочетается с актуальными новинками других стилей, например, с бохо.
Совет: при выборе яркой и узорчатой одежды помните, что они очень актуальны, поэтому их нужно "разбавлять" однотонными деталями и аксессуарами, чтобы стиль был чистым и выдержанным.
Если носить такую одежду с пестрыми аксессуарами, вы рискуете не соответствовать принципу "лучше меньше, да лучше".