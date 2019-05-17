Пт, 17.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

У Сейма состоится пикет в поддержку ЛГБТ

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Шествие Балтийского прайда

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня, 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, состоится пикет у здания Сейма, чтобы привлечь внимание к проблемам сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), сообщила представитель молодежной организации "Протест" Элизабете Вегнере.

Общество "Протест" на пикете намерено привлечь внимание к нарушению прав и дискриминации представителей ЛГБТ, указать на бездействие властей в решении этих проблем и солидаризироваться с сообществом ЛГБТ.

Участники пикета намерены потребовать от правительства Латвии активных действий по защите прав своих граждан и изменений в законодательстве, призванных решить такие фундаментальные проблемы, как регулирующие партнерские отношения нормы и возможность регистрировать смену пола без принудительной стерилизации.

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