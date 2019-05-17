Видео: Гол-шедевр от 18-летнего Каапо Какко. Это его 6-й гол на ЧМ-2019

В четверг, 16 мая, сборная Финляндии обыграла Данию (3:1) на проходящем в Словакии чемпионате мира. Великолепным голом в этом матче отметился 18-летний финский нападающий Каапо Какко.
Счёт в матче открыли датчане, но уже в начале второго периода Какко сравнял счёт. С шестью голами 18-летний финн делит первое место с россиянином Евгением Дадоновым в списке снайперов турнира.
Нападающему сборной Финляндии осталось забросить ещё одну шайбу, чтобы повторить рекорд голов для 18-летних хоккеистов на чемпионатах мира.
Напомним, что Каапо Какко является одним из фаворитов будущего драфта НХЛ.
Kaapo Kakko.— IIHF (@IIHFHockey) May 16, 2019
That's it. That's the tweet. #FINDEN #IIHFWorlds @leijonat
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