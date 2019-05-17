Пт, 17.05.2019
У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Видео: Гол-шедевр от 18-летнего Каапо Какко. Это его 6-й гол на ЧМ-2019

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Каапо Какко

ФОТО: EPA/Scanpix

В четверг, 16 мая, сборная Финляндии обыграла Данию (3:1) на проходящем в Словакии чемпионате мира. Великолепным голом в этом матче отметился 18-летний финский нападающий Каапо Какко.

Счёт в матче открыли датчане, но уже в начале второго периода Какко сравнял счёт. С шестью голами 18-летний финн делит первое место с россиянином Евгением Дадоновым в списке снайперов турнира.

Нападающему сборной Финляндии осталось забросить ещё одну шайбу, чтобы повторить рекорд голов для 18-летних хоккеистов на чемпионатах мира.

Напомним, что Каапо Какко является одним из фаворитов будущего драфта НХЛ.

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