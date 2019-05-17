Пт, 17.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

"Нет ни дня, когда бы мы не задержали сигареты". Контрабанды уже меньше, но все равно много

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Контрабандные сигареты

ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

Удельный вес контрабандных сигарет в Латвии сокращается, но по-прежнему остается высоким, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT директор таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) Раймонд Зукулс.

"В прошлом году мы добились исторически самого низкого удельного веса контрабандных сигарет - менее 20%. Это не тот показатель, которым можно гордиться, потому что это все равно достаточно много, но в момент, когда начинались исследования рынка, показатель был значительно выше 30%", - сказал Зукулс, добавив, что исследование рынка контрабандных сигарет проводит компания Nielsen.

Он признал, что в этой области ситуация в Латвии существенно не улучшается, так как контрабанда сигарет является экономически выгодным занятием для тех, кому удается этот товар ввозить из России и Белоруссии, где цены на сигареты значительно ниже, чем в Латвии.

"Нет ни дня, когда бы мы не задержали сигареты", - отметил руководитель таможенного управления.

В прошлом году было изъято рекордное количество контрабандных сигарет - 93 миллиона.

Как сообщалось, согласно исследованию Nielsen, в четвертом квартале 2018 года 19,8% выкуренных сигарет в Латвии были контрабандными, и это самый низкий показатель с 2010 года.

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