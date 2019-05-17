"Нет ни дня, когда бы мы не задержали сигареты". Контрабанды уже меньше, но все равно много

"В прошлом году мы добились исторически самого низкого удельного веса контрабандных сигарет - менее 20%. Это не тот показатель, которым можно гордиться, потому что это все равно достаточно много, но в момент, когда начинались исследования рынка, показатель был значительно выше 30%", - сказал Зукулс, добавив, что исследование рынка контрабандных сигарет проводит компания Nielsen.

Он признал, что в этой области ситуация в Латвии существенно не улучшается, так как контрабанда сигарет является экономически выгодным занятием для тех, кому удается этот товар ввозить из России и Белоруссии, где цены на сигареты значительно ниже, чем в Латвии.

"Нет ни дня, когда бы мы не задержали сигареты", - отметил руководитель таможенного управления.

В прошлом году было изъято рекордное количество контрабандных сигарет - 93 миллиона.