Оскорбления, мат и швыряние стула. Австралийский теннисист устроил новый скандал

24-летний теннисист, который известен своей испульсивностью, при счёте 1:1 получил третье предупреждение от судьи на вышке за швыряние ракетки и был оштрафован на гейм (Рууд повёл 2:1). Австралиец не согласился с этим решением, обматерил кого-то из зрителей, ногой выбросил стул на корт, запустил бутылку, собрал вещи и ушёл.

Судья вместе с турнирным супервайзером приняли решение дисквалифицировать Кирьоса, но к тому моменту австралиец уже покинул корт. Это означает, что австралиец не получит за выступление в Риме ни рейтинговых очков, ни призовых, а также будет вынужден оплатить счёт за проживание в турнирной гостинице.

Напомним, после своего первого матча на турнире Кирьос дал скандальное интервью в котором прошёлся по лучшим теннисистам мира.

Больше всего досталось сербу Новаку Джоковичу - австралиец заявил, что "не переваривает Джоковича, а от его празднований может стошнить".

Отмечается, что ATP проведёт отдельное разбирательство этого инцидента, по итогам которого наказание может быть ужесточено.

В послужном списке Кирьоса пока нет сверхдостижений. 36-я ракетка мира больше известен своими выходками на корте и вне его.

В 2014 году австралиец встречался с чехом Иржи Веселы и проиграл первый сет. После матча Кирьос заявил, что причина неудачи - музыка рэпера Дрейка, которую он слушал перед выходом на корт. Причина, конечно, смешная. Но справедливости ради стоит отметить, что в мире спорта и правда существует "проклятие Дрейка".

В 2016 году во время матча со швейцарцем Стэном Вавринкой, Кирьос повернулся к трибунам и начал рассказывать всем, что швейцарец спит с 18-летней девушкой и дважды из-за этого уходил из семьи. Самое интересное, что швейцарец этого не слышал, а когда после матча узнал об этом, то пришёл в бешенство и устроил драку в раздевалке. Кирьос заплатил штраф в размере 12,5 тысяч евро.

В 2017 году Кирьос вышел к журналистам в футболке с надписью "К черту Дональда Трампа".

В 2019 году австралиец проиграл Филиппу Кольшрайберу, переобулся и запустил грязным кроссовком на трибуны. Позже Кирьос отказался комментировать этот поступок.