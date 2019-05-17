РД не разрешила открыть игорный зал на Бривибас. Конституционный суд поддержал

КС возбудил дело по исковому заявлению Административного районного суда, где ООО Alfor обжаловало решение Рижской думы, отменяющее ранее выданное разрешение на открытие игорного зала на улице Бривибас, 48/50 в Риге.

Истец считает, что Рижская дума должным образом не оценила необходимость ограничений, которые нарушают 105-ю статью Конституции, так как не позволяют организатору азартных игр осуществлять коммерческую деятельность.

КС заключил, что установленные Рижской думой ограничения правомерны, и если самоуправлению предоставлено право индивидуальными решениями запрещать оборудование мест организации азартных игр на своей территории, то оно тем более вправе устанавливать в планировке своей территории ограничения на использование соответствующей территории.

Решение отказать в оборудовании игорного зала в историческом центре Риги принят в соответствии с законом, имеет легитимную цель и соразмерен, постановил КС.

Решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно вступает в силу со дня его публикации.