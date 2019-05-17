Видео: смотрите, что устроил водитель BMW на улицах Таллинна

Опасные гонки все же закончились: водитель вышел из машины и попытался спастись бегством.

Его движущуюся машину попытался остановить случайный прохожий, но оказался зажат между BMW и припаркованными рядом машинами. Его увезли в больницу на медосмотр.

Полицейские поймали пытавшегося сбежать водителя.

Как выяснилось, у 22-летнего мужчины не было водительских прав.

В качестве наказания за превышение скорости, отказ остановиться, произошедшее по его вине ДТП, а также за вождение без прав представитель Центра дорожного надзора ходатайствовал о назначении максимального наказания - 30 суток ареста. Суд ходатайство удовлетворил.