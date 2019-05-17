Видео: смотрите, что устроил водитель BMW на улицах Таллинна
Во вторник, 14 мая, в Таллинне полицейские заметили ехавший на большой скорости автомобиль BMW и дали водителю сигнал к остановке. Однако находившийся за рулем молодой человек лишь поддал газу, пишет Rus.Postimees.
Опасные гонки все же закончились: водитель вышел из машины и попытался спастись бегством.
Его движущуюся машину попытался остановить случайный прохожий, но оказался зажат между BMW и припаркованными рядом машинами. Его увезли в больницу на медосмотр.
Полицейские поймали пытавшегося сбежать водителя.
Как выяснилось, у 22-летнего мужчины не было водительских прав.
В качестве наказания за превышение скорости, отказ остановиться, произошедшее по его вине ДТП, а также за вождение без прав представитель Центра дорожного надзора ходатайствовал о назначении максимального наказания - 30 суток ареста. Суд ходатайство удовлетворил.
"Мораль этой истории: реальная жизнь - не игра GTA, где у тебя несколько жизней и где ты можешь скрыться от полиции", - говорится в описании к видео на странице местной префектуры в Facebook.