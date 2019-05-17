Норвегия одержала первую победу на ЧМ-2019

Франция - Словакия 3:6

Хозяйка чемпионата Словакия обыграла в Кошице Францию и поднялась на пятое место в группе "А".

Голами в составе победителей отметились Рихард Паник, Матуш Сукель, Либор Гудачек, Эрик Чернак, Михал Чайковски и Ладислав Надь. Французы ответили на это точными бросками Антонена Манавьяна, Александра Тексье и Антони Реша.

Австрия - Норвегия 3:5

Сборная Норвегии одержала первую победу на ЧМ-2019. Скандинавские хоккеисты оказались сильнее Австрии, которая на проходящем в Словакии чемпионате мира пока ни разу не выигрывала.