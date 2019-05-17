Пт, 17.05.2019
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Норвегия одержала первую победу на ЧМ-2019

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Хоккеисты сборной Норвегии

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сборная Норвегии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею. Хозяйка турнира Словакия также добилась успеха в матче против Франции.

Франция - Словакия 3:6

Хозяйка чемпионата Словакия обыграла в Кошице Францию и поднялась на пятое место в группе "А".

Голами в составе победителей отметились Рихард Паник, Матуш Сукель, Либор Гудачек, Эрик Чернак, Михал Чайковски и Ладислав Надь. Французы ответили на это точными бросками Антонена Манавьяна, Александра Тексье и Антони Реша.

Австрия - Норвегия 3:5

Сборная Норвегии одержала первую победу на ЧМ-2019. Скандинавские хоккеисты оказались сильнее Австрии, которая на проходящем в Словакии чемпионате мира пока ни разу не выигрывала.

В составе сборной Австрии точными бросками отметились Петер Шнайдер, Константин Комарек и Доминик Хайнрих. Норвежцы ответили голами Йоханнеса Йоханнесена, Александера Райшенберга и Кристиана Булля, который оформил хет-трик.

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