Малкин: Латвийские хоккеисты наглые и дерзкие

Следующий матч на чемпионате мира сборная Латвии проведёт в субботу, 18 мая, в 13:15 по латвийскому времени. Нашим соперником станет фаворит турнира - сборная России.

Перед началом ЧМ-2019 обе сборные провели два проверочных матча между собой. В первом поединке сборная Латвии уступила (2:4), а во втором одержала победу в овертайме (2:1).

Стоит отметить, что в проверочныех матчах составы обеих команд значительно отличались от тех, что сейчас выступают на мировом первенстве.

"Ребята им даже проиграли в товарищеской встрече в Риге. Сказали, что наглые и дерзкие, не боятся атаковать. Нет проходных матчей", - цитирует Малкина "Спорт-Экспресс".

У Малкина также поинтересовались, знает ли он каких-нибудь латвийских игроков. На что российский хоккеист ответил, что "знает только Тедди Блюгерса", с которым они вместе играют в "Питтсбурге".

"Завтра будем готовиться, и будут новые фамилии и имена", - сказал Малкин, который на нынешнем чемпионате мира пока не открыл счёт голам.

32-летний Евгений Малкин три раза в карьере становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" (2009, 2016 и 2017).

Кроме того, российский хоккеист вместе со сборной России завоевал шесть медалей на чемпионатах мира: