Вейонис: деятельность генпрокурора нельзя оценивать, руководствуясь политическими мотивами

Деятельность генерального прокурора нельзя оценивать, руководствуясь политическими мотивами, без юридического обоснования, подчеркивает президент Латвии Раймонд Вейонис. Об этом агентству LETA сообщила советник президента Кристине Клявниеце.
Президент не располагает информацией о допущенных генпрокурором Эриком Калнмейерсом нарушениях, которые могли бы стать основанием для начала процедуры его смещения с должности.
"В правовом государстве решения принимают в установленном законом порядке с соответствующим юридическим обоснованием. Выступая за законность, надо соблюдать установленный законами порядок", - подчеркнул Вейонис.
Как сообщалось, Министерство юстиции выявило в деятельности генерального прокурора Эрика Калнмейерса признаки, свидетельствующие о том, что он не соответствует требованию закона о прокуратуре о безупречной репутации, заявил министр юстиции Янис Борданс.
Калнмейерс, по мнению Борданса, не способен обеспечить эффективную работу прокуратуры, качественный контроль и надзор за работой подчиненных прокуроров, а также не в состоянии организовать работу и руководить ею так, чтобы прокуратура как можно быстрее перенимала лучшую международную практику.
Сам Калнмейерс не удивлен планом министра юстиции Яниса Борданса добиться его освобождения от должности.
Калнмейерс сегодня встретился с председателем Верховного суда Иваром Бичковичем по другому рабочему вопросу. Перед встречей он сказал журналистам, что не успел ознакомиться с аргументацией Борданса, знает только, "что его обвиняют во всех возможных грехах".
Он отметил, что не удивлен решением Борданса, потому что Новая консервативная партия, которую представляет министр, до выборов и после "называла людей, которых нужно сменить".
Сейм может освободить генпрокурора от занимаемой должности, если уполномоченный председателем Верховного суда судья Верховного суда, проведя проверку, констатировал одно из упомянутых в законе оснований, и пленум Верховного суда дал об этом заключение.
Председатель Верховного суда инициирует проверку по своей инициативе или по запросу одной трети депутатов Сейма.
Председатель Верховного суда Ивар Бичкович считает, что сейчас нет предусмотренных законом о прокуратуре обстоятельств, чтобы начать оценивать соответствие генпрокурора Калнмейерса занимаемой должности.