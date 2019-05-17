Вейонис: деятельность генпрокурора нельзя оценивать, руководствуясь политическими мотивами

Президент не располагает информацией о допущенных генпрокурором Эриком Калнмейерсом нарушениях, которые могли бы стать основанием для начала процедуры его смещения с должности.

"В правовом государстве решения принимают в установленном законом порядке с соответствующим юридическим обоснованием. Выступая за законность, надо соблюдать установленный законами порядок", - подчеркнул Вейонис.

Как сообщалось, Министерство юстиции выявило в деятельности генерального прокурора Эрика Калнмейерса признаки, свидетельствующие о том, что он не соответствует требованию закона о прокуратуре о безупречной репутации, заявил министр юстиции Янис Борданс.

Калнмейерс, по мнению Борданса, не способен обеспечить эффективную работу прокуратуры, качественный контроль и надзор за работой подчиненных прокуроров, а также не в состоянии организовать работу и руководить ею так, чтобы прокуратура как можно быстрее перенимала лучшую международную практику.

Сам Калнмейерс не удивлен планом министра юстиции Яниса Борданса добиться его освобождения от должности.

Калнмейерс сегодня встретился с председателем Верховного суда Иваром Бичковичем по другому рабочему вопросу. Перед встречей он сказал журналистам, что не успел ознакомиться с аргументацией Борданса, знает только, "что его обвиняют во всех возможных грехах".

Он отметил, что не удивлен решением Борданса, потому что Новая консервативная партия, которую представляет министр, до выборов и после "называла людей, которых нужно сменить".

Сейм может освободить генпрокурора от занимаемой должности, если уполномоченный председателем Верховного суда судья Верховного суда, проведя проверку, констатировал одно из упомянутых в законе оснований, и пленум Верховного суда дал об этом заключение.

Председатель Верховного суда инициирует проверку по своей инициативе или по запросу одной трети депутатов Сейма.