Пт, 17.05.2019
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Совсем скоро возобновят движение транспорта по Деглавскому мосту

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С 25 апреля закрыт для движения транспорта Деглавский мост

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

В воскресенье, 19 мая, в 5.00 Госполиция возобновит движение транспорта по Деглавскому мосту в Риге, сообщил агентству LETA и.о. председателя Рижской думы Олег Буров.

Скорость движения транспортных средств по мосту не должна будет превышать 30 км/ч, общая масса одного транспортного средства - 30 тонн.

Это решение принято сегодня на совещании Госполиции и Госбюро по контролю за строительством, которое установило, что необходимые для укрепления опор моста работы выполнены.

Как сообщалось, 25 апреля Деглавский мост по распоряжению министра внутренних дел был закрыт для движения транспорта, а с 4 мая по нему возобновлено движение оперативного и общественного транспорта.

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