Полиция не нашла признаков преступления в действиях супруги Кариньша

Уголовный процесс не начат, так как в действиях Андры Карини не констатированы признаки преступного деяния.

Руководитель отдела общественных отношений Госполиции Сигита Пилдава сообщила агентству LETA, что полиция рассмотрела заявление Гобземса и решила отказать в возбуждении уголовного дела, так как не усматривает в действиях Карини признаков уголовного деяния.

Как сообщалось, в управлении по борьбе с организованной преступностью Госполиции была начата ведомственная проверка сделки супруги премьера Анды Карини по продаже недвижимости на ул. Сколас, где когда-то находился кинотеатр "Пионер". Здание Кариньш подарил жене в 2013 году, а она позже вложила его в капитал ООО S2 Riga.