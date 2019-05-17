Полиция не нашла признаков преступления в действиях супруги Кариньша

Рассмотрев заявление депутата Сейма Алдиса Гобземса, Госполиция отказала в возбуждении уголовного дела о действиях супруги премьер-министра Кришьяниса Кариньша Анды Карини по отчуждению недвижимости на ул. Сколас, 2 в Риге, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Уголовный процесс не начат, так как в действиях Андры Карини не констатированы признаки преступного деяния.
Руководитель отдела общественных отношений Госполиции Сигита Пилдава сообщила агентству LETA, что полиция рассмотрела заявление Гобземса и решила отказать в возбуждении уголовного дела, так как не усматривает в действиях Карини признаков уголовного деяния.
Как сообщалось, в управлении по борьбе с организованной преступностью Госполиции была начата ведомственная проверка сделки супруги премьера Анды Карини по продаже недвижимости на ул. Сколас, где когда-то находился кинотеатр "Пионер". Здание Кариньш подарил жене в 2013 году, а она позже вложила его в капитал ООО S2 Riga.
Премьер-министр все претензии по поводу этой сделки отвергает. "В 2014 году к моей жене обратился покупатель, который предложил купить эту недвижимость. Они договорились, что имущество будет вложено в основной капитал предприятия и продано как доли его капитала. Моя жена продала свои доли капитала, уплатив все налоги. Сделка длилась несколько месяцев. Хочу подчеркнуть, что моя жена в сделке не использовала услуги офшорных компаний", - заявил Кариньш.