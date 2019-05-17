Сб, 18.05.2019
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Чехи нанесли итальянцам пятое поражение подряд. Финны возглавили свою группу

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Хоккеисты сборной Чехии

ФОТО: AFP/SCANPIX

В пятницу вечером состоялись два матча группового этапа чемпионата мира по хоккею, в которых сборные Финляндии и Чехии одержали уверенные победы.

Финляндия - Великобритания 5:0

Голы в матче пришлось ждать до второго периода, правда, финны на радость своим болельщикам сделали это трижды. Авторами точных бросков стали Тони Раяла, Атте Охтамаа и Йоэль Кивиранта. В третьем периоде Кристиан Куусела и Микко Лехтонен забросили в ворота британцев ещё две шайбы.

Благодаря этой победе сборная Финляндии поднялась на первое место в группе "А". Британцы замыкают группу, не имея в своём активе ни одного очка.

Чехия - Италия 8:0

Начиналось для итальянцев всё не так страшно. После первого периода чехи были впереди с минимальным счётом 1:0. Автором гола стал Милан Гулаш. Во втором периоде чешские хоккеисты разыгрались и поразили ворота Италии четыре раза. Голами отметились Радко Гудас, Михаэль Фролик, Ян Коварж и Дмитрий Яшкин.

Защитник Гудас забросил одну из самый необычных шайб в этом матче - хоккеист отметился точным броском с центра площадки.

В заключительной двадцатиминутке итальянцы пропустили ещё три шайбы - отличились Доминик Симон, Яшкин и Фролик. Эта победа позволила Чехии подняться на первое место в группе "В". Италия проиграла все матчи на турнире и пока не забросила ни одной шайбы. Общий счёт - 0:38.

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