Чехи нанесли итальянцам пятое поражение подряд. Финны возглавили свою группу

В пятницу вечером состоялись два матча группового этапа чемпионата мира по хоккею, в которых сборные Финляндии и Чехии одержали уверенные победы.
Финляндия - Великобритания 5:0
Голы в матче пришлось ждать до второго периода, правда, финны на радость своим болельщикам сделали это трижды. Авторами точных бросков стали Тони Раяла, Атте Охтамаа и Йоэль Кивиранта. В третьем периоде Кристиан Куусела и Микко Лехтонен забросили в ворота британцев ещё две шайбы.
Благодаря этой победе сборная Финляндии поднялась на первое место в группе "А". Британцы замыкают группу, не имея в своём активе ни одного очка.
Чехия - Италия 8:0
Начиналось для итальянцев всё не так страшно. После первого периода чехи были впереди с минимальным счётом 1:0. Автором гола стал Милан Гулаш. Во втором периоде чешские хоккеисты разыгрались и поразили ворота Италии четыре раза. Голами отметились Радко Гудас, Михаэль Фролик, Ян Коварж и Дмитрий Яшкин.
Защитник Гудас забросил одну из самый необычных шайб в этом матче - хоккеист отметился точным броском с центра площадки.
🚨🇨🇿 Forget the blue line. Radko Gudas takes it all the way back from the red line and nets this beauty to put @narodnitym up 2-0 over @fisg_it #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) May 17, 2019
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В заключительной двадцатиминутке итальянцы пропустили ещё три шайбы - отличились Доминик Симон, Яшкин и Фролик. Эта победа позволила Чехии подняться на первое место в группе "В". Италия проиграла все матчи на турнире и пока не забросила ни одной шайбы. Общий счёт - 0:38.