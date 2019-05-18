В Таиланде собака спасла младенца: его похоронила заживо мать-подросток

В Таиланде собака спасла новорожденного, которого, вероятно, пыталась похоронить заживо его несовершеннолетняя мать. Об этом пишет BBC.
По слухам, 15-летняя девочка бросила младенца с целью скрыть свою беременность от родителей.
Как сообщает BBC, недалеко от деревни Бан Нонг Кхам, которая находится на севере страны, собака по имени Пинг Понг подняла лай и стала рыть землю в поле неподалеку от деревни Бан Нонг Кхам. Об этом местным СМИ рассказал ее хозяин. По его словам, тогда он и заметил ногу ребенка, торчащую из земли.
Младенец был доставлен в больницу, где его осмотрели медики. Малыш оказался полностью здоровым.
Хозяин собаки Уса Нисайкха также рассказал в интервью местной газете "Кхаосод", что его питомец не может пользоваться одной лапой, потому что когда-то его сбил автомобиль.
"Я не расстался с ним, потому что он очень верный и послушный. Он всегда помогает мне, когда я иду в поле пасти коров. Вся деревня его обожает", - отметил Нисайкха.
Как сообщает BBC, несовершеннолетнюю мать младенца привлекли к ответственности за то, что та оставила ребенка в опасности, и за попытку убийства.
Офицер тайской полиции Пануват Путтакам рассказал изданию Bangkok Post, что на данный момент девочка находится под присмотром родителей и психолога.
Он отметил, что молодая мать сожалеет о содеянном. Между тем родители девушки приняли решение растить ее ребенка.