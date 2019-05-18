Боролись, но победу удержать не смогли. Латвия проиграла России

Сборная Латвии в упорной борьбе уступила России, которая является фаворитом чемпионата мира по хоккею - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0).
Россияне активно начали матч, много контролировали шайбу и владели преимуществом. Сборная Латвии предпочла позиционную игру и хорошо отрабатывала в защите. В первые 20 минут моменты были и у тех, и у других ворот, но гол удалось забить только латвийским хоккеистам. На 11-й минуте, после передачи Микса Индрашиса, Оскар Цибульскис сильно и точно ударил по воротам Андрея Василевского.
В оставшееся время у российской сборной было несколько отличных возможностей сравнять, но в воротах отлично действовал Элвис Мерзликин.
27 секунд потребовалось россиянам, чтобы сравнять счёт во втором периоде - точным броском отметился Дмитрий Орлов. Две минуты спустя Артур Кулда заработал удаление, оставив сборную Латвии в меньшинстве. Этой возможностью воспользовался Никита Гусев, который вывел Россию вперёд.
Латвийские хоккеисты пытались изменить ход встречи, но безуспешно. Вместо этого Никита Кучеров убежал 1 на 1 с Мерзликиным и поразил ворота сборной Латвии в третий раз.
В конце второго периода Дмитрий Орлов грубо сыграл против Оскара Батни, ударив латвийского хоккеиста локтем в голову. Каким образом судьи не усмотрели в этом нарушения - останется загадкой. Чуть позже россияне вновь сыграли грубо - на этот раз Никита Задоров был наказан двухминутным удалением за нарушение правил на Роберте Букартсе.
Галерея: Латвия - Россия
В третьем периоде россияне успокоились и уже не бежали вперёд с такой мощью и рвением. К концу основного времени Латвия даже перехватила инициативу и провела целую серию опасных атак на ворота Василевского. К сожалению, ни одна из них не увенчалась успехом.
Следующий матч сборная Латвии проведёт в понедельник, 20 мая, против действующих чемпионов мира Швеции. Россияне в воскресенье вечером сыграют с командой Швейцарии.
Видео: Лучшие моменты матча
Дания - США 1:7
В параллельном матче США уверенно обыграли Данию и вышли на третье место в группе "А". Для американцев эта победа стала четвёртой на турнире.
Уже после первого периода США вели со счётом 4:0 благодаря точным броскам Фрэнка Ватрано, Алекса Дебринкэта, Джеймса ван Римсдайка и Криса Крайдера.
Во втором периоде Дил Ларкин и Дебринкэт забросили ещё две шайбы в ворота Дании, на что европейцы ответили точным броском Ника Олесена. Точку в матче поставил Джек Айкел, который отличился в третьем периоде.
Видео: Лучшие моменты матча