Сб, 18.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Зеленский: мы освободим Крым от оккупации

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Владимир Зеленский

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым снова станет украинским, пишет РИА "Новости".

Политик написал об этом в своем обращении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook, в честь Дня памяти жертв геноцида крымских татар. Украинцы отмечают этот день 18 мая.

"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары. — прим. ред.). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом", — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что представителей России не пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского. 

Торжественное заседание Верховной Рады, на которой Владимир Зеленский принесет присягу и официально вступит в должность президента Украины, начнется в понедельник, 20 мая, в 10.00. 

21 апреля Зеленский уверенно выиграл второй тур президентских выборов у нынешнего главы  Украины Петра Порошенко.

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