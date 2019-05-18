Зеленский: мы освободим Крым от оккупации

Политик написал об этом в своем обращении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook, в честь Дня памяти жертв геноцида крымских татар. Украинцы отмечают этот день 18 мая.

"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары. — прим. ред.). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом", — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что представителей России не пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского.

Торжественное заседание Верховной Рады, на которой Владимир Зеленский принесет присягу и официально вступит в должность президента Украины, начнется в понедельник, 20 мая, в 10.00.