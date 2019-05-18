Зеленский: мы освободим Крым от оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым снова станет украинским, пишет РИА "Новости".
Политик написал об этом в своем обращении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook, в честь Дня памяти жертв геноцида крымских татар. Украинцы отмечают этот день 18 мая.
"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары. — прим. ред.). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом", — подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что представителей России не пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского.
Торжественное заседание Верховной Рады, на которой Владимир Зеленский принесет присягу и официально вступит в должность президента Украины, начнется в понедельник, 20 мая, в 10.00.
21 апреля Зеленский уверенно выиграл второй тур президентских выборов у нынешнего главы Украины Петра Порошенко.