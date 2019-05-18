Ушаков: "Согласие" надеется получить на выборах в ЕП минимум два мандата

"Это цель, на которую мы работаем. Есть и такая вероятность, что "Согласие "получит три мандата. А может сложиться такая ситуация, что у "Согласия "будет достаточно хороший результат, первое место, но в Европарламент попадут восемь партий из Латвии. Тогда независимо от результата у всех будет по одному мандату. Есть вероятность, что 5%-ный барьер преодолеют девять партий", - заявил Ушаков.

"Я не иду к своим друзьям со словами: "Знаете что, утвердите меня в новой должности!". Нет, я иду в открытый бой. Еще в октябре прошлого года было ясно, что с Рижской думой будут бороться, и будут бороться так, что мало не покажется. Было понятно, как ситуация будет развиваться и что я в своей должности нормально работать не смогу. Поэтому я опять открыто иду к своим избирателям за мандатом. В какой-то мере это принесение себя в жертву, чтобы позволить моим коллегам сделать то, что мы обещали", - подчеркнул политик.