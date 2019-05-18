Ушаков: "Согласие" надеется получить на выборах в ЕП минимум два мандата

Цель "Согласия" на предстоящих выборах в Европарламент (ЕП) состоит в том, чтобы получить по крайней мере два депутатских мандата, заявил в интервью агентству LETA председатель партии и первый номер "Согласия" в ЕП Нил Ушаков.
"Это цель, на которую мы работаем. Есть и такая вероятность, что "Согласие "получит три мандата. А может сложиться такая ситуация, что у "Согласия "будет достаточно хороший результат, первое место, но в Европарламент попадут восемь партий из Латвии. Тогда независимо от результата у всех будет по одному мандату. Есть вероятность, что 5%-ный барьер преодолеют девять партий", - заявил Ушаков.
По его прогнозам, в Европарламент пройдут от Латвии пять-шесть партий.
В интервью Ушаков также разъяснил свою мотивацию стартовать на выборах в Европарламент.
"Я не иду к своим друзьям со словами: "Знаете что, утвердите меня в новой должности!". Нет, я иду в открытый бой. Еще в октябре прошлого года было ясно, что с Рижской думой будут бороться, и будут бороться так, что мало не покажется. Было понятно, как ситуация будет развиваться и что я в своей должности нормально работать не смогу. Поэтому я опять открыто иду к своим избирателям за мандатом. В какой-то мере это принесение себя в жертву, чтобы позволить моим коллегам сделать то, что мы обещали", - подчеркнул политик.
Ушаков признает, что за десять лет работы в Рижской думе у него были ошибки и невыполненные задачи.
"Есть не сделанные дела, есть дела, которыми ты определенно можешь гордиться", - отметил он, комментируя свою работу в Рижской думе.
Напомним, выборы в Европорламент пройдут 25 мая.