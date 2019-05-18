В Латвии уровень дискриминации ЛГБТ остается худшим в ЕС

Организация оценивает соблюдение прав сексменьшинств по шкале от 0% до 100%, где 0% означает значительные нарушения прав, а 100% - полное их соблюдение.

Ситуация с правами нацменьшинств в Латвии оценена на 17%, и в последние годы этот показатель существенно не менялся. Литва получила 23%, Эстония - 35%.

Для улучшения ситуации ILGA Europe рекомендует в Латвии в законах и в политике против враждебных высказываний также упоминать сексуальную ориентацию и половую идентичность, ввести нормы по защите однополых пар, например, регистрации партнерских отношений.

Польша получила в исследовании 18%, Болгария - 20%, Румыния - 21%. Немного более 20% набрали такие страны, как Кипр, Литва, Италия и Чехия.

Больше 60% набрали, например, Франция, Бельгия, Люксембург, Великобритания, Дания, Финдяндия, Швеция и Мальта.