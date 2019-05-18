Полнолуние 19 мая 2019 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Полнолуние пройдет под эгидой Стрельца, поэтому лучшая стратегия 15-го лунного дня - быть воинственным, а не гибким. Астрологи рекомендуют не упускать шансы вырвать свое у судьбы силой. Навыки дипломатии и дар убеждения помогут сгладить острые углы. Личный авторитет и обаяние предпочтительнее пускать в ход в вопросах дружбы, любви, творчества и социальной деятельности.

Что можно делать 19 мая: рекомендации астрологов

Полная Луна в Стрельце будет провоцировать нас на проявление диссонансных эмоций. Эксперты dailyhoro.ru советуют не поддаваться этим провокациям.

Уходите от любых конфликтов, не ввязывайтесь в споры и ссоры. Важно контролировать себя, быть предельно осторожными, бдительными и сознательными.

В противном случае есть риск совершить какую-то опрометчивую ошибку, потерпеть убытки, сделать что-то, что повлечет череду неудач или нежелательные последствия.

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Астрологи предлагают настроиться на философский лад, вспомнить о сдержанности и самоограничениях в ряде вопросов.

Эмоции и амбиции могут толкать далеко вперед, и наша задача - поставить перед собой важные цели и не отступать от намеченного курса в течение всего дня.

Продуктивность вырастет, даже несмотря на повышенную импульсивность и поспешность.

Вообще воскресенье лучше посвятить отдыху, а не рабочим моментам. Во-первых, из-за повышенной импульсивности

будет очень много конфликтов, стрессовых ситуаций и словесных перепалок. Поэтому, прежде чем что-то сказать, хорошо подумайте, глубоко вдохните и посчитайте до 10.

Во-вторых, Луна в фазе Полнолуния - а это говорит о том, что в делах возникнут препятствия и задержки.

Для любых дел, включая самые простые, отведите запас времени. Даже отправляясь по привычному маршруту, будьте готовы к непредвиденным ситуациям и путанице. Также астрологи советуют всем быть внимательными за рулем, особенно в условиях мегаполиса.

Лучшее времяпрепровождение в этот день - отдых и общение. Если у вас есть возможность, завершите все срочные дела и проведите время с пользой для себя.

По возможности сократите общение с негативными людьми. Лучше провести время в тишине и уединении.

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Как избежать проблем в Полнолуние

Не принимайте важных решений на эмоциях и в одиночку - ваши решения 19 мая могут быть ошибочными, даже если кажутся верными.

Проверяйте любую информацию, приходящую к вам в эти лунные сутки. Не поддавайтесь лести, уговорам, внушениям. Есть опасность стать жертвой обмана, предательства.

приходящую к вам в эти лунные сутки. Не поддавайтесь лести, уговорам, внушениям. Есть опасность стать жертвой обмана, предательства. Не поддавайтесь негативу, лени, апатии и инстинктам. Все это будет толкать вас к чему-то вредному или к каким-то излишествам. Астрологи советуют воздержаться от всего, о чем можно потом пожалеть.

Все это будет толкать вас к чему-то вредному или к каким-то излишествам. Астрологи советуют воздержаться от всего, о чем можно потом пожалеть. Чтобы избежать проблем, вам понадобится настроить себя на позитивный лад. Не относитесь к жизни чрезмерно серьезно. Не воспринимайте чужие замечания как повод задеть вас.

Относитесь ко всему, что будет происходить 19 мая, с долей иронии. Неприятности скоро растворятся, настроение улучшится, а жизнь войдет в привычное русло.

Полнолуние в Стрельце - это время, когда границы стираются, а возможности увеличиваются многократно. В этот день бурлящую энергию жизни можно выплеснуть не в виде эмоций, а в виде продуктивной работы, и тогда вы сможете провести этот опасный день плодотворно, не погрязнув в проблемах.

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