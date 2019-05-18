Опрос: премьером Британии может стать экс-мэр Лондона

У бывшего мэра Лондона и экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона есть самые большие шансы сменить нынешнюю главу правительства, премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в субботу, 18 мая.
Согласно результатам опроса, проведенного исследовательским предприятием YouGov по заказу газеты The Times, Джонсона поддерживают 39% членов Консервативной партии Великобритании.
Между тем его соперника, бывшего министра по Brexit Доминика Рааба поддерживают лишь 13% опрошенных.
На нынешнего премьер-министра Британии Терезу Мэй было оказано давление, чтобы политик назвала дату своей отставки. Мэй пообещала, что сделает это только после того, как в начале июня парламент уже в который раз проголосует за трижды отклоненное соглашение по Brexit.
Между тем Джонсон сообщил о своем намерении претендовать на должность премьер-министра на этой неделе.
Борис Джонсон покинул правительство Мэй в июле 2018 год, выступая против ее позиции в переговорах по Brexit.