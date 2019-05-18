Сб, 18.05.2019
У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Итальянцы забили первый гол на ЧМ-2019, но это не уберегло их от разгрома

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Италия - Норвегия

ФОТО: Vasily Fedosenko/Reuters/Scanpix

Сборная Канады нанесла разгромное поражение Германии, а итальянцы забросили свою первую шайбу на ЧМ-2019, но это не спасло их от поражения в матче с Норвегией.

Канада - Германия 8:1

Матч, который проходил в Кошице, закончился уверенной победой североамериканской команды. Для немцев это поражение стало первым на турнире.

Уже после первого периода Германия уступала Канаде со счётом 0:2 благодаря точным броскам Тома Шабо и Марка Стоуна. Во втором игровом отрезке Стоун забил дважды, тем самым оформив хет-трик. Немцы на это ответили голом Ясина Эхлиза.

В заключительном периоде в воротах Германии побывало ещё четыре шайбы, авторами которых стали Сэм Райнхарт, Энтони Чирелли и Энтони Манта, который оформил дубль.

Видео: Лучшие моменты матча

Италия - Норвегия 1:7

Сборная Италии наконец открыла счёт забитым голам на чемпионате мира, правда это не помешало Норвегии одержать уверенную победу.

В первом периоде Александер Райшенберг вывел Норвегию вперёд. Во втором игровом отрезке зрители голов не увидели, но зато в третьем команды исправились и забросили на двоих семь шайб.

Сначала Матиас Треттенес удвоил преимущество скандинавской команды, но затем Анджело Мичелли сократил отставание в счёте. В оставшееся время забивали только норвежцы - Микаэль Хага, Тобиас Линдстрём, Сондре Ольден, Мартин Рёймарк и Стефан Эспеланню.

Видео: Лучшие моменты матча

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