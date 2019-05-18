Итальянцы забили первый гол на ЧМ-2019, но это не уберегло их от разгрома

Сборная Канады нанесла разгромное поражение Германии, а итальянцы забросили свою первую шайбу на ЧМ-2019, но это не спасло их от поражения в матче с Норвегией.
Канада - Германия 8:1
Матч, который проходил в Кошице, закончился уверенной победой североамериканской команды. Для немцев это поражение стало первым на турнире.
Уже после первого периода Германия уступала Канаде со счётом 0:2 благодаря точным броскам Тома Шабо и Марка Стоуна. Во втором игровом отрезке Стоун забил дважды, тем самым оформив хет-трик. Немцы на это ответили голом Ясина Эхлиза.
В заключительном периоде в воротах Германии побывало ещё четыре шайбы, авторами которых стали Сэм Райнхарт, Энтони Чирелли и Энтони Манта, который оформил дубль.
Видео: Лучшие моменты матча
Италия - Норвегия 1:7
Сборная Италии наконец открыла счёт забитым голам на чемпионате мира, правда это не помешало Норвегии одержать уверенную победу.
В первом периоде Александер Райшенберг вывел Норвегию вперёд. Во втором игровом отрезке зрители голов не увидели, но зато в третьем команды исправились и забросили на двоих семь шайб.
Сначала Матиас Треттенес удвоил преимущество скандинавской команды, но затем Анджело Мичелли сократил отставание в счёте. В оставшееся время забивали только норвежцы - Микаэль Хага, Тобиас Линдстрём, Сондре Ольден, Мартин Рёймарк и Стефан Эспеланню.
Видео: Лучшие моменты матча