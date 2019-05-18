В США двухлетний мальчик прожил четыре дня в лесу без еды и воды

В США в штате Кентукки двухлетний мальчик по имени Кеннет смог прожить четыре дня в лесу без еды и воды. Местные жители уже прозвали мальчика героем, сообщает Postimees.
Отец Кеннета рассказал, что его сын пропал в минувшее воскресенье, 12 мая. Сначала мужчина подумал, что ребенка украли, поскольку малыш не оставил никаких следов или намеков на то, куда он мог отправиться. Позже отец мальчика обратился за помощью в полицию.
В операцию по поиску ребенка участвовали сотрудники местной полиции, добровольцы, подразделения K-9 с собаками-ищейками и дронами с камерами. Однако поиски не принесли никаких результатов.
Только на четвертый день поисков спасатели услышали тихий плач ребенка в лесу неподалеку. Звуки исходили из ямы. Так спасатели и нашли пропавшего Кеннета. Они сделали корзину из веревок и с ее помощью вытащили мальчика из ямы.
Всех удивил тот факт, что ребенок был абсолютно здоров. Мальчика лишь беспокоили голод и жажда.
Как рассказали местным СМИ родители Кеннета, он, скорее всего, выбрался из дома через заднюю дверь, поэтому его никто не заметил.
На данный момент мальчик находится под присмотром медиков, которые следят за состоянием его здоровья.