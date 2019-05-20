Пн, 20.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Сборная Латвии на ЧМ-2019 потеряла ещё одного игрока

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Гунтис Галвиньш

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

33-летний защитник Гунтис Галвиньш повредил мышцы верхней части тела, пропустил тренировку, матч против сборной России и закончил выступления на чемпионате мира по хоккею.

Галвиньш принял участие в четырёх матчах ЧМ-2019, но отличиться результативными действиями не смог. Защитник заработал две минуты штрафа и отрицательный коэффициент полезности  "-1".

Напомним, что перед матчем с Россией состав сборной Латвии пополнил защитник Янис Якс, который заменил выбывшего из-за травмы Родриго Аболса.

Сборной Латвии на ЧМ-2019 осталось провести два матча - 20 мая против Швеции и 21 мая против Норвегии. Латвийские хоккеисты всё ещё сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф, но для этого нужно побеждать во всех оставшихся матчах и надеяться на осечку конкурентов.

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