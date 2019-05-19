Вс, 19.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

"Бавария" - чемпион! Роббен облил тренера пивом

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Арьен Роббен обливает пивом Нико Ковача

ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Мюнхенская "Бавария" седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу.

В заключительном туре чемпионата Германии "Бавария" на своём поле разгромила "Айнтрахт" со счётом 5:1. Благодаря этой победе мюнхенцы стали чемпионами Германии в 29-й раз в своей истории.

Голами в этом матче отметились голландец Арьен Роббен и француз Франк Рибери, для которых эта игра стала последней в футболке мюнхенской "Баварии". Для Рибери, который выступает в "Баварии" с 2007 года, это чемпионство стало девятым в карьере - это рекорд Бундеслиги.

По 8 титулов в своем послужном списке имеют Мехмет Шолль, Оливер Кан, Бастиан Швайнштайгер, Давид Алаба, Томас Мюллер и Арьен Роббен (все из "Баварии").

Лучшим бомбардиром чемпионата Германии стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. На его счету 22 гола в 33 матчах. Поляк в четвёртый раз становится лучшим бомбардиром Бундеслиги.

"Баварии" ещё предстоит матч за Кубок Германии, который состоится 25 мая. Соперником мюнхенцев станет "Лейпциг".

Второе место в чемпионате Германии заняла дортмундская "Боруссия", которая отстала от мюнхенцев на два очка. В случае поражения "Баварии" чемпионский титул отправился бы в Дортмунд.

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