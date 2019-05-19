"Бавария" - чемпион! Роббен облил тренера пивом

В заключительном туре чемпионата Германии "Бавария" на своём поле разгромила "Айнтрахт" со счётом 5:1. Благодаря этой победе мюнхенцы стали чемпионами Германии в 29-й раз в своей истории.

Голами в этом матче отметились голландец Арьен Роббен и француз Франк Рибери, для которых эта игра стала последней в футболке мюнхенской "Баварии". Для Рибери, который выступает в "Баварии" с 2007 года, это чемпионство стало девятым в карьере - это рекорд Бундеслиги.

По 8 титулов в своем послужном списке имеют Мехмет Шолль, Оливер Кан, Бастиан Швайнштайгер, Давид Алаба, Томас Мюллер и Арьен Роббен (все из "Баварии").

Лучшим бомбардиром чемпионата Германии стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. На его счету 22 гола в 33 матчах. Поляк в четвёртый раз становится лучшим бомбардиром Бундеслиги.

"Баварии" ещё предстоит матч за Кубок Германии, который состоится 25 мая. Соперником мюнхенцев станет "Лейпциг".