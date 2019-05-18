De facto: деньги RTAB достались предвыборному консультанту "Согласия" из Германии

Как отмечают в программе, Мейер, который известен как создатель предвыборной кампании Ангелы Меркель в 2013 году, был привлечен партией "Согласие" для создания предвыборной кампании, предназначенной для выборов в Сейм в 2018 году.

RTAB заключило несколько договоров с фирмами Мейера о рекламе Риги за рубежом. Например, реклама могла проводиться с помощью организации семинаров о туризме. Стоимость некоторых контрактов достигала 50 000 евро, а общая сумма, которую немецкий лоббист мог бы получить от Рижской думы, составляет около 300 000 евро, сообщает передача.

De facto указывает, что Ригу нужно было популяризовать в Германии, Швеции и Испании - именно в этих странах у компании Мейера есть партнеры. Однако нельзя найти информацию о том, что в этих странах действительно проводились масштабные рекламные кампании Риги, организованные фирмами Мейера.

Обыски на этой неделе прошли не только в Риге - стражи порядка также посетили бюро предприятий немецкого лоббиста в Германии, Испании и Швеции. Журналистам De facto известно, что на этой неделе KNAB в связи с расследованием также обратился к фракции "Согласия" в Сейме.

Обыски прошли и по местам жительства председателя правления RTAB Виты Ермоловичи и члена правления бюро Максима Толстого.

Журналистам удалось дозвониться до Мейера, однако он отказался отвечать на их вопросы и бросил трубку. Ситуацию также отказался комментировать бывший мэр Риги Нил Ушаков.

Между тем, Регина Лочмеле-Лунева, которая была членом правления RTAB до конца прошлого года, пояснила, что не помнит факта сотрудничества с предприятиями Лютца Мейера.

"Я не могу предоставить информацию о серьезных договорах, если у меня на руках нет документов", - рассказала De facto Лочмеле-Лунева.

Напомним, 13 мая KNAB провел неотложные уголовно-процессуальные действия, включая более 10 обысков по разным адресам не только в Латвии, но и параллельно в Германии, Швеции и Испании. Изъят большой объем информации, носители данных, акцизные товары без акцизной маркировки. Допрошено несколько десятков человек.

По уголовному делу задержаны два человека, признанных подозреваемыми. Оба они освобождены из-под стражи и в отношении них применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - запрет занимать определенную должность, выезжать из страны и приближаться к определенным лицам.

Имеющиеся в распоряжении KNAB факты свидетельствуют о том, что должностные лица RTAB, возможно, разбазарили финансовые средства учреждения в крупном размере, в том числе, заключая фиктивные договоры, оплачивая частные расходы, подделывая документы и используя их, трудоустраивая фиктивных работников и мошенничая с финансовыми средствами в крупных размерах.