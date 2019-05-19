Шведы с проблемами обыграли Швейцарию. Словаки разгромили британцев

В последних матчах субботы, которые состоялись 18 мая, больших сюрпризов не произошло. Словаки легко разделались с Великобританией, а Швеция в упорной борьбе одержала победу над Швейцарией.
Великобритания - Словакия 1:7
Хозяева ЧМ-2019 предсказуемо легко обыграли сборную Великобритании. Уже в первом периоде словаки забросили три шайбы благодаря точным броскам Андрея Секеры, Томаша Татара и Мартина Маринчина, на что британцы ответили голом Майка Хэммонда.
Во втором периоде Словакия укрепила своё преимущество благодаря точным броскам Михала Чайковски, Мариана Студенича и Матуша Сукеля, а окончательный счёт в матче установил Давид Бондра.
Видео: Лучшие моменты матча
Швеция - Швейцария 4:3
Действующие чемпионы мира одержали непростую победу над сборной Швейцарии. Уже на 5-й минуте Свен Андригетто вывел вперёд Швейцарию. Шведам удалось восстановить равновесие ближе к концу первого периода благодаря голу Александра Веннберга.
Во втором периоде Вильям Нюландер вывел Швецию вперёд, на что швейцарцы ответили голом Йоэля Дженацци. Тем не менее шведам удалось уйти на перерыв с благоприятным для себя счётом благодаря голу Эрика Густафссона. В заключительном периоде Гаэтан Хас сравнял счёт, но спустя минуту Оливер Экман-Ларссон забросил четвёртую шайбу в ворота соперника и установил окончательный счёт в матче.
Видео: Лучшие моменты матча