Латвийская таэквондистка второй раз завоевала бронзу на чемпионате мира

Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида завоевала бронзовую медаль на проходящем в Манчестере чемпионате мира.
20-летняя Тарвида выступала в весовой категории до 53 кг. В первом поединке она уверенно прошла представительницу Румынии Лиану Мустеату (15:4), а во втором добилась ещё более уверенной победы над Чарос Каюмовой из Узбекистана (32:19).
В четвертьфинале Тарвида с разгромным счётом прошла итальянку Эрику Николи (30:4), а в полуфинале в упорной борьбе уступила Фаннапе Харнсуин из Таиланда (17:20).
Другая представительница Латвии Йоланта Тарвида, которая выступает в весовой категории до 57 кг, заняла на чемпионате мира девятое место.
Инесе Тарвида два года назад уже завоевывала бронзовую медаль чемпионата мира. Этот результат стал лучшим в истории латвийского таэквондо.