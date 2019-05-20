Пн, 20.05.2019
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Латвийская таэквондистка второй раз завоевала бронзу на чемпионате мира

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Инесе Тарвида

ФОТО: Laszlo Sulyok / taekwondodata.com

Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида завоевала бронзовую медаль на проходящем в Манчестере чемпионате мира.

20-летняя Тарвида выступала в весовой категории до 53 кг. В первом поединке она уверенно прошла представительницу Румынии Лиану Мустеату (15:4), а во втором добилась ещё более уверенной победы над Чарос Каюмовой из Узбекистана (32:19).

В четвертьфинале Тарвида с разгромным счётом прошла итальянку Эрику Николи (30:4), а в полуфинале в упорной борьбе уступила Фаннапе Харнсуин из Таиланда (17:20).

Другая представительница Латвии Йоланта Тарвида, которая выступает в весовой категории до 57 кг, заняла на чемпионате мира девятое место.

Инесе Тарвида два года назад уже завоевывала бронзовую медаль чемпионата мира. Этот результат стал лучшим в истории латвийского таэквондо.

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