Вс, 19.05.2019
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Наряд дня: драматический шик с мушками от королевы бурлеска Диты фон Тиз
Она неповторима!

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ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

Одним из главных событий 72-го Каннского кинофестиваля стала долгожданная премьера ленты "Рокетмен", посвященной легенде мирового шоу-бизнеса Элтону Джону и его пути к славе. Ну а главное внимание в этот день привлекла к себе королева бурлеска Дита фон Тиз в элегантном темно-синем платье Alexis Mabille с глубоким V-образным вырезом и сетчатыми декором с мушками.

Драматичный наряд восхитительной звезды дополнили бриллиантовые серьги и чокер с цветами Chopard, а также серебристый клатч и туфли Christian Louboutin.

Свой бьюти-образ звезда, как всегда, продумала до мелочей -

графичные стрелки на глазах и ее любимая ярко-красная помада на губах на фоне фарфоровой кожи в сочетании с нарядом прооизвели бомбический эффект!

Смотрите сами...

ФОТО: AFP/SIPA/Scanpix

ФОТО: AFP/SIPA/Scanpix

ФОТО: AFP/SIPA/Scanpix

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