Наряд дня: драматический шик с мушками от королевы бурлеска Диты фон Тиз
Одним из главных событий 72-го Каннского кинофестиваля стала долгожданная премьера ленты "Рокетмен", посвященной легенде мирового шоу-бизнеса Элтону Джону и его пути к славе. Ну а главное внимание в этот день привлекла к себе королева бурлеска Дита фон Тиз в элегантном темно-синем платье Alexis Mabille с глубоким V-образным вырезом и сетчатыми декором с мушками.
Драматичный наряд восхитительной звезды дополнили бриллиантовые серьги и чокер с цветами Chopard, а также серебристый клатч и туфли Christian Louboutin.
Свой бьюти-образ звезда, как всегда, продумала до мелочей -
графичные стрелки на глазах и ее любимая ярко-красная помада на губах на фоне фарфоровой кожи в сочетании с нарядом прооизвели бомбический эффект!
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