Самые лживые женщины по знаку Зодиака
Согласитесь, существуют женщины, о которых хочется сказать одно: "Она ужасная стерва". Такие дамочки всем и всегда портят жизнь и настроение, а разозлить их - хуже некуда! Астрологи предостерегают, представительницы каких пяти знаков Зодиака могут быть самыми подлыми и коварными!
Близнецы
Близнецы ведут себя так, как будто им должен весь мир. Эта девушка может и знать тебя не захотеть, если ты окажешь ей какую-то услугу. Когда она ведет себя подобным образом, нужно попытаться сбить с нее спесь, но это не всегда работает.
Если Близнецы чувствуют, что вы сопротивляетесь им каким-либо образом, они будут вести себя еще хуже, насколько это возможно.
Лев
Девушка-Лев ведет себя как принцесса, и если вы не относитесь к ней с должным вниманием и почестями, которых, по ее мнению, она заслуживает, она снизойдет до вас и расскажет, как она себя чувствует.
Девушка-Лев будет коварной с теми, кого она считает неспособными справиться с ней, вместо того, чтобы произвести хорошее впечатление.
Дева
Дева может быть очень холодной и расчетливой. Но ей не всегда нравится эта сторона своей натуры. Когда Дева в плохом настроении, до нее может быть очень трудно достучаться, потому что она может проявлять злобный и раздражительный характер.
Представительницы этого знака Зодиака очень много делают для своих друзей и семьи, но
если они не ценят это, Дева может очень плохо к ним относиться. Обычно эта дама бывает грубой, пока люди не научатся ее уважать.
Скорпион
Женщина-Скорпион имеет тенденцию быть коварной для всех, кто не может справиться с ее сильной личностью. На самом деле она может охотно идти навстречу, но если вы не оцените ее по заслугам, то отношение к вам кардинально изменится.
Она может даже не злиться на вас, но если вы стоите на ее пути - определенно попытается выплеснуть собственный гнев на ближнего.
Козерог
Козерог, как правило, ненавидит всех и каждого время от времени, а это значит, что если рожденная под этим знаком девушка будет грубой или злой по отношению к вам по какой-либо причине, то, вероятно, она просто проходит через это эмоционально. Женщина-Козерог не всегда осознает свою коварность - она не делает это намеренно.
Но если вы застанете ее в очень тяжелое время, она может попытаться отмахнуться от ваших комментариев, даже если не чувствует себя злее, чем обычно.
Подготовлено по материалам MoiMozg.