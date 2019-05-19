Ким Кардашян опубликовала первое фото новорожденного сына
Как уже сообщал Русский TVNET американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст в четвертый раз стали родителями - 10 мая у них родился сын. Накануне многодетная мама опубликовала первое фото малыша и рассказала, как они с мужем его назвали.
18 мая Ким Кардашян опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию в виде скриншота переписки: в первом сообщении - снимок младенца в кроватке, а во втором - текст. Теледива отметила, что с появлением четвертого ребенка семья стала "безмерно благословлена".
"Псалм Уэст", - так лаконично подписала телезвезда первое фото новорожденного.
Многие подписчики отметили, что имя четвертого ребенка звездной пары очень религиозное. А что тут удивительного? Как известно, Канье Уэст с недавних пор погрузился в религию и даже проводит воскресные службы, для которых сам пишет музыку.
Напомним, мальчика звездной чете выносила суррогатная мать, и, по словам Ким, он очень похож на свою сестру - годовалую Чикаго.
Сейчас Кардашян и Уэст воспитывают пятилетнюю дочь Норт, трехлетнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго.
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Третий ребенок пары тоже был рожден суррогатной матерью. Дело в том, что
после рождения сына медики сообщили Ким, что дальнейшие беременности будут представлять угрозу ее жизни и здоровью из-за того, что у нее было приращение плаценты.