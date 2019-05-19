Вс, 19.05.2019
У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Ким Кардашян опубликовала первое фото новорожденного сына
Знакомьтесь: Псалм Уэст

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ким Кардашян

ФОТО: NINA PROMMER/EPA/Scanpix

Как уже сообщал Русский TVNET американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст в четвертый раз стали родителями - 10 мая у них родился сын. Накануне многодетная мама опубликовала первое фото малыша и рассказала, как они с мужем его назвали.

18 мая Ким Кардашян опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию в виде скриншота переписки: в первом сообщении - снимок младенца в кроватке, а во втором - текст. Теледива отметила, что с появлением четвертого ребенка семья стала "безмерно благословлена".

"Псалм Уэст", - так лаконично подписала телезвезда первое фото новорожденного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‪Psalm West ‬

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

Многие подписчики отметили, что имя четвертого ребенка звездной пары очень религиозное. А что тут удивительного? Как известно, Канье Уэст с недавних пор погрузился в религию и даже проводит воскресные службы, для которых сам пишет музыку.

Напомним, мальчика звездной чете выносила суррогатная мать, и, по словам Ким, он очень похож на свою сестру - годовалую Чикаго.

Сейчас Кардашян и Уэст воспитывают пятилетнюю дочь Норт, трехлетнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Самые сексуальные наряды Ким Кардашян

Третий ребенок пары тоже был рожден суррогатной матерью. Дело в том, что

после рождения сына медики сообщили Ким, что дальнейшие беременности будут представлять угрозу ее жизни и здоровью из-за того, что у нее было приращение плаценты.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ